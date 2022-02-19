“Siz yabancı pilot uçurmaya devam edin” dedi lisansını yaktı

Pilot Özgün Gönder, yabancı pilotlar çalıştırılırken Türk pilotların işsiz kalmasına tepki göstermek amacıyla uçuş lisansını yaktı. 2 senedir uçuş yapamadığını belirten Gönder, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, "Ben hem hava trafik kontrolörüyüm hem de pilotum ama iş yok. Atlasjet ve diğer şirketlerde birçok arkadaşım iki yıldır tek kuruş maaş alamadı. Buna dikkat çekmek, '100 bin avroluk lisansı böyle yakarım' demek istedim" dedi.

Batuhan SERİM

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Türkiye’de yanlış politikalar sonucu yetişmiş insan gücünün etkin kullanılmamasına en güzel örnek pilotların durumu. Türkiye’de elinde lisanslı ve önemli bir kısmı güçlü deneyime sahip 2 bine yakın pilot beklerken yabancı pilotlar Türkiye’nin havayolu şirketlerinde çalışmaya devam ediyor.

Havacılık sektöründe tüm ülkeler yerli pilotları için pozitif ayrım yaparken, işsizlikten yakınan pilotlar Türkiye’nin tüm dünyadan farklı bir tutum sergilemesini anlayamadıklarını her fırsatta dile getiriyor.

İflas eden Atlasjet, uçuşlarını durduran Onurair, pandemiyi bahane eden THY başta olmak üzere yüzlerce pilot iki yıldır işsiz.

İşsiz pilotlar, yüzlerce Türk meslektaşın ücretsiz izine çıkarılarak evlerinde tutulduğunu ancak yabancı pilotların uçmaya devam ettiğini belirtiyor.

Eskiden hava trafik kontrolörü olarak görev yapan daha sonra da pilotaj eğitimi alarak Atlasjet Havayolları’nda uçmaya başlayan ve 2 senedir işsiz olduğunu belirten pilot Özgün Gönder ise ilginç bir protesto eylemi gerçekleştirdi. Gönder, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın sırasında pilot lisansını yaktı.

Gönder, lisansını yakarken, “Uçuş okuluna başlayacak arkadaşlar ya da uçuş okulunda olan arkadaşlar için söylüyorum… Bu benim uçuş lisansım. Ben buna zamanında 100 bin euro para ödedim. Hazır mıyız… Neden yakıyorum biliyor musunuz. Türkiye bu şekilde yabancı pilot uçurmaya devam ettiği sürece, benim lisansımın hiçbir önemi yok. 100 bin Euro ödedim hiç önemli değil. Bu kadar basit bir şey yani… Siz devlet kuruluşları ya da diğerleri siz yabancı pilot uçurmaya devam edin arkadaşlar” ifadelerini kullanıyor.

“BURUNEİ BİLE KENDİ VATANDAŞLARINA ÖNCELİK VERİYOR”

SÖZCÜ’ye konuşan Gönder, şu ifadeleri kullandı:

“Ben hem hava trafik kontrolörüyüm, Türkiye’de 10 kişinin girdiği bir okula girdim, dünyada da sayıyla gösteriliyoruz, hem de pilotum ama iş yok. Olay aslında buydu.

Buna dikkat çekmek, ‘100 bin avroluk lisansı böyle yakarım’ demek istedim. Pandemiden beri, 2 senedir uçmuyorum. Bizim yerimize yabancı pilotlara görev veriliyor.

En son Burunei (Güneydoğu Asya’daki Borneo adasında yer alan sultanlık) diye bir ülkenin havayoluna başvuru yaptım. Küçücük bir ülke. Çoğu kişi haritada yerini bile gösteremez…

‘Öncelik kendi vatandaşlarımızda’ yanıtını aldım. Adını bile belki ilk defa duyduğumuz Burunei diye bir ülke kendi vatandaşı olan pilotlara öncelik veriyor ama Türkiye’de biz açıktayız, kimse bize öncelik tanımıyor.”

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