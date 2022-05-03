Skandal paylaşımda bulanan Pakistanlı: Antalya’ya cihat için silah getirdik

Twitter'de kendisini Pakistanlı Taliban olarak tanıtan Mohammad Ayyub; "Maşallah bugün Antalya'ya Pakistan'dan yeni bir silah kaçırdı. Cihat tek bir kafir kalıncaya kadar devam eder” yazarak silahlı fotoğrafını paylaştı.

İsmail AKIN

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Mohammad Ayyub ismi ile Twitter’dan bir hesap açan Pakistanlı; “Atatürk’ten ve laiklikten nefret ediyorum” yazarak silahlı fotoğrafını paylaştı.

Ayyub, paylaştığı bir Tweet’in altına, “Maşallah bugün Antalya’ya Pakistan’dan yeni bir silah kaçırdı. Cihat tek bir kafir kalıncaya kadar devam eder” yazdı altına da bir kişinin silahlı fotoğrafını ekledi. “Pakistan makamlarından Pakistan vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz girişine izin vermelerini talep ediyorum. Herhangi bir İslam ülkesinde yaşamak bizim doğuştan hakkımızdır” diyen Ayyub, hesabından paylaştığı bir videonun altına;

“Bu güzel ülkeye daha fazla Pakistanlı gelmeli. Her Pakistanlı Türkiye’ye vizesiz gelip kalıcı olarak yerleşmek için bu videoyu izlemeli” ifadesini kullandı. Ayyub, Türkiye’de çekilen bir fotoğrafın altına da; “Türkiye yakında Pakistan ve Afganistan gibi İslam olacak” diye yazdı.

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