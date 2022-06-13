Sofralık üzümde tehlike çanları! 10 gün arayla ikinci felaket

Üzüm üretiminin yüzde 85’nin yapıldığı Manisa’da bağları 10 gün arayla ikinci kez dolu felaketi yaşadı. Yaşanan ikinci dolu felaketinin ardından bağlarının yüzde 50-60 oranında zarar gören üzüm üreticisi, “Dünyadaki en iyi sofralık üzüm darbe aldı” diyerek devletten dönüm başına destek beklediklerini dile getirdi.

İlker KILIÇASLAN

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Son bir yıl içerisinde mazot, gübre, elektrik ve ilaç gibi girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle zor günler geçiren üzüm üreticisi, şimdi dolu ve şiddetli yağışların verdiği zararla karşı karşıya kaldı.

Üzüm üretiminin yüzde 85'nin yapıldığı Manisa'da üreticiyi 10 gün arayla ikinci defa dolu vurdu. Özellikle sofralık üzümün yoğun olarak üretildiği Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerindeki kimi bölgelerdeki hasar yüzde 50'lileri bulurken, kimi sağlarda ise hasar yüzde 80 oranlarına kadar çıktığı ifade edildi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, ikinci defa dolu ve sağanak yağışların vurduğu Sarıgöl ilçesindeki bağları ziyaret ederek üreticilerin yaşadığı sıkıntıları ve taleplerini dinledi.

“ARTIK ÜZÜMÜN YURTDIŞINA GÖNDERİLME ŞANSI YOK”

CHP'li Başevirgen'in ziyaretinde yaşanan sıkıntıyı dile getiren üzüm üreticisi, yaşadıkları ikinci dolu ve sağanak yağış felaketini ardından sofralık üzümün büyük darbe aldığını ifade etti.

Üzüm üreticisi yaşana felaketin ardından sofralık üzümün bu yıl yurtdışına gönderilme şansının olmadığını ifade ederek şu ifadelere yer verdi:

“Maliyetlerin yüksekliğiyle zaten baş edemiyoruz. Yüzde 50 oranında bağım zarar gördü. Primlerin yüksekliğinden sigortada yaptıramadım. Zaten 2019 yılından beri doğal afet yaşayıp duruyoruz.

Bankalara borcum var ve şimdi bu borçları yine bankadan kredi çekerek ödemeye çalışacağım. Çünkü üzümden bir beklentimiz kalmadı. Her sene zarar ediyoruz. İkinci defa yaşadığımız bu olaydan sonra artık sofralık üzümü yurtdışına gönderme şansımız yok.”

“ÜRETİCİNİN YÜZDE 95'İ BANKAYA BORÇLU”

İkinci defa yaşadıkları dolu ve sağanak yağışlardan dolayı üreticinin bu yıl kazancının sıfıra indiğini söyleyen başka bir üzüm üreticisi ise şöyle konuştu:

“Artık bu yıl şansımız bitti. Üzümden beklentimizde bitti. Bölgenin yüzde 99'u bağcılıkla geçiniyor. Yüzde 95 oranında üzüm üreticisi ise bankalara borçlu. Şunda ise bir çok bağcı yaptığı işi bırakmayı düşünüyor. Çünkü kazanamıyor.

Şuanda zarar göre zarar gören üzümlerin yurtdışına gönderilmesinin zor olduğu gibi iç piyasada da tüketilmesi zor hale geldi. Zarar görmeyen üzümlerin bir kısmı da artık şaraplık olacak. Bizim bu yıl kazanmamız çok zor. Bu yıl sofralık üzüm büyük tehlikede.”

“ÇİFTÇİNİN BORÇLARINI FAİZSİZ ERTELEYİN, DÖNÜME 1500 LİRA HİBE VERİN”

CHP'li Başevirgen ile birlikte bağları gezen Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, ilçede üretilen sofralık üzümün büyük kısmının Polonya, Rusya ve Romanya pazarına gittiğini, ancak yaşanan doğal afetler sebebiyle bu yıl böyle bir şansın olmadığını dile getirdi.

Doğal afetlerden zarar gören üzüm üreticisine acilen dönüm başına destek verilmesi gerektiğini söyleyen Ziraat Odası Başkanı Ülgen şu açıklamada bulundu:

“Bu bağcının hali ne olacak? 17 bin çiftçinin başkanıyım. Devletten borçları faizsiz olarak ertelemesini istiyoruz.

Cumhurbaşkanı her yerde Nas diyor ama çiftçiye sürekli faiz işletiliyor. Zarar gören çiftçilere dönüm başına 1500 lira hibe verilsin. Çiftçiyi destekleyin. Devlet tarımla uğraşandan parayı kıskanmasın. Devletin destekleme dediği bir depo benzin parası. Bunu yükseltin. Devleti yanımızda görmek istiyoruz.

Tarım BAĞKUR'lu bir çiftçi bir aylık maaşıyla 2 depo mazot alamıyor. Bir bankadan kredi alıp diğer bankaya olan borcu yatırıyoruz. Özel bankalar bizi sömürüyor. Cumhurbaşkanı faizi düşürdük diyor ama çiftçiye faiz yüksek.

Bağların sigortası yok. Primler yüksek diye kimse sigorta yaptıramıyor. Sigorta yok diye borçlu adam bağını mı satsın? Nasıl ödeyecek bu insanlar borcunu? Devlet bugün lazım. Büyük devlet şimdi kendini göstersin.”

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