Soğuğa rağmen ucuz yağ kuyruğu

Elektrik, doğalgaz ve bütün gıda ürünlerine gelen zamanlardan zor günler geçiren vatandaşlar ucuz ay çiçek yağı alabilmek için saatlerce sırada bekledi. Samsun'da bulunan Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) satış noktasında soğuk havaya rağmen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

İsmail AKDUMAN

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Temel gıda ürünleri, elektrik, doğalgaz başta olmak üzere her kalemde yapılan zamlar, vatandaşları zor durumda bıraktı.

Samsun’da geçinemediklerini söyleyen vatandaşlar elektrik ve doğalgaza yapılan zamların geri alınması için tepki gösterirken, diğer taraftan da ucuz zeytin yağı, nohut, pirinç gibi gıda ürünlerinden almak için soğuk havaya rağmen uzun kuyruk oluşturdu.

SAATLERCE BEKLEDİLER

Sabah erken saatlerde İlkadım ilçesinde bulunan TMO satış noktasına giden vatandaşlar, marketlerde markasına göre 130 ila 180 lira arasında satılan 5 litrelik zeytin yağını 99 liraya alabilmek için soğuk havaya aldırış etmeden uzun süre sırada beklemek zorunda kaldı.

Kuyrukta bekleyenlerin çoğunun kadın ve yaşlıların oluşturması dikkat çekti.

TMO satış noktalarında ayrıca 2 kilogram pirinç 24.50 TL’ye, 2 kilogram nohut 19 TL’ye, mercimek ise 12.75 TL’ye satılıyor.

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