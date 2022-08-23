Sol birlik, seçimlerde nasıl tavır alacak?

Birkaç gün önce kurulan Sosyalist Güç Birliği'nin içinde yer alan TKP'nin Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile birliğin amacını, seçimlerde nasıl tavır alacağını konuştuk. Birliğin tek amacının seçimler olmadığını söyleyen Okuyan, "Önceliklerimizden birisi AKP iktidarının sonlanması" dedi ve ekledi: "Millet İttifakı’nın da siyaseti, ideolojisi belli. Oradan çıkacak bir adayın bizim açımızdan makul olması söz konusu değil. Adaydan çok emekçi halk açısından neyin en sağlıklı olacağına göre karar vereceğiz."

Fırat FISTIK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye seçime giderken solda, seçimleri de aşacak bir birliktelik oluşturuldu. TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi’nin çağrısıyla Sosyalist Güç Birliği kuruldu.

Kuruluş toplantısında “Cumhuriyet tarihinin en kritik dönemlerinin birinden geçiyoruz. AKP'ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz” denildi.

Birliğin içinde yer alan TKP’nin Genel Sekreteri Kemal Okuyan ile hem birliğin amacını ve hedeflerini hem de seçimlerde alınacak tavrı konuştuk.

Sosyalist Güç Birliği, hangi ihtiyaçtan dolayı kuruldu, temel amacı nedir?

* Sosyalist Güç Birliği, laik ve bağımsız Türkiye hedefini bayrak edinenlerin, emekçi halkın çıkarlarını savunanların birleşik ve örgütlü bir hareket yaratması için kuruldu.

* Farklı siyasi yapılar, ortak bir zeminde buluştu ve seçim pazarlıklarına gömülmüş olan mevcut ittifakların tersine ilkeli, doğrultusu olan bir çerçeveyle hareket etmeye karar verdi.

GEÇMİŞTE YAŞADIĞIMIZ DENEYLERDEN DERS ÇIKARDIK

Önceden de sol partilerin bir araya gelerek oluşturdukları oluşumlar vardı. (Haziran Hareketi vs) Bu birliğin öncekilerden farkı ne sizce?

* Dönem farklı, koşullar farklı, hareket noktamız farklı. Geçmişte yaşadığımız deneylerden ders çıkardık ama daha önemlisi bugün ve yakın gelecekte ne yapmamız gerektiğine ilişkin bir değerlendirme sürecini geride bıraktık.

* Daha önceki oluşumların neyi başarıp neyi başaramadığını inceledik ve bazı sonuçlara ulaştık. Hareket noktamız olan temel ilke ve hedeflerimizi göz ardı etmezsek daha başarılı olacağımız ortada.

Türkiye, çok önemli bir seçime gidiyor. Sosyalist Güç Birliği'ni 3. ittifak olarak nitelendirebilir miyiz?

* Sosyalist Güç Birliği, kendisini yalnızca seçimle sınırlayan bir oluşum değil. Ancak seçim dönemindeyiz ve doğal olarak Güç Birliği'ni 3. ittifak olarak adlandıranlar var.

* Sonuçta Türkiye'de toplumu Cumhur ve Millet İttifakları'nın belirlediği bir siyaset taraflaşmasına mahkum etmemek gibi bir amaçla hareket ediyoruz. Bu anlamda farklı bir tarafı temsil ediyoruz.

* Bizim temsil ettiğimiz taraf şu andaki oy potansiyelinin çok üstünde bir ağırlığa sahip Türkiye'de. Kuşkusuz bunun oya da yansımasını istiyoruz ama asıl hedefimiz Türkiye'de halkın örgütlü gücünü artırmak.

Birliğin seçimlerde tavrı nasıl olacak? Bu konuşuldu mu, siz 2023 seçimleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz?

* Elbette yaklaşan seçimleri de konuşuyoruz. Şu anda Sosyalist Güç Birliği'ne katılan dört siyasi oluşumdan üçünün milletvekili seçimlerine katılma yeterliliği var.

* Bu partiler seçimlere ayrı ayrı katılsalar bile Güçbirliği'nin ilkelerini savunacaklar. Bunun ötesinde seçimlerdeki işbirliğini nasıl güçlendiririz konusunu değerlendiriyoruz.

ÖNCELİKLERİMİZDEN BİRİSİ AKP İKTİDARININ SONLANMASI

Türkiye bir de cumhurbaşkanı seçecek. Yeni sistemle birlikte bu seçim daha da önemli hale geldi. Sosyalist Güç Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı seçiminde tavrı ne olacak? Aday çıkarılacak mı, hiçbir şekilde Millet İttifakı'nın adayını desteklemeyiz mi diyorsunuz, yoksa makul bir ortak aday olursa destekleyebilir misiniz?

* Sosyalist Güç Birliği, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aynı ilkelerle hareket edecek. Savunduklarımızı en geniş toplumsal kesimlere anlatacağız, gerçek bir alternatif oluşturmaya çalışacağız.

* Bununla birlikte bizim önceliklerimizden birisi AKP iktidarının sonlanması. Bu anlamda bütün bu seçenekleri değerlendiriyoruz, gelişmelere bakacağız. Millet İttifakı'nın siyaseti, ideolojisi belli.

* Oradan çıkacak bir adayın bizim açımızdan makul olması söz konusu değil. Adaydan çok emekçi halk açısından neyin en sağlıklı olacağına göre karar vereceğiz.

* Öte yandan Türkiye toplumunun zaten zayıf düşmüş direncini daha da aşağıya çekme girişimlerine nasıl yanıt vereceğimiz belli.

HDP’NİN FARKLI ÖNCELİKLERİ VAR

HDP'nin başını çektiği, birçok sol partinin katıldığı bir ittifak daha olacak gibi görünüyor. Bu toplantılara da katıldınız. Neden ayrı bir birlik oluşturuldu?

* Türkiye'de sosyalist hareketin CHP ve HDP gölgesinden kurtulması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. HDP'nin farklı öncelikleri, tercihleri var.

* Bizim yazılı olarak açıkladığımız çerçevenin doğrultusu ile bu öncelik ve tercihler arasında uyumsuzluk olduğu ortada.

* Milletvekili seçilmek için bu uyumsuzlukları göz ardı etmek bizim benimseyebileceğimiz bir yaklaşım değil.

* Türkiye zaten bu karanlığa; kurtuluşun kolay yoldan seçimle gerçekleşeceği düşüncesi ve kötünün iyisi tercihleriyle geldi. Artık buna son verme zamanı.

İlginizi Çekebilir Erkan Baş: Üçüncü ittifak 15 - 20 gün içerisinde ilan edilecek

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan 6'lı masa mesajı: Kararlıyız, sonuna kadar gideceğiz