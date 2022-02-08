13 ilde sosyal medya vurguncularına operasyon!
Sosyal medya hesaplarını çalıp 3 milyon liralık vurgun yapan şebekeye operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 13 ilde 37 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, vatandaşların sosyal medya hesaplarını virüs linkleriyle ele geçiren ve mağdur kişilerin arkadaşlarını bir ‘borsa’ uygulaması üzerinden yüklü miktarda para vaadiyle vurgun yapan şebeke çökertildi.
3 milyon liraya yakın vurgunun ortaya çıkarıldığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı düzenlenen operasyonlarda aranan 37 şüphelinin büyük bir kısmının yakalandığı belirtildi.