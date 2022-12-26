AKP’li belediye başkanına kral dairesi gibi makam katı

Uşak’ta AKP’li Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın kendisi için yaptırdığı makam katı tartışma konusu oldu. Dokunmatik ekranlı duvar panel, hava durumunu ölçen kameralar, infrared kontrol modülü, hareket dedektörü, motorlu kapı kilitlerinin yer aldığı akıllı ev teknolojisiyle donatılmış makamın içinin 18 milyon liraya ihale edildiği belirtildi.

Selami AYDIN

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AKP'li Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ın belediyenin iki bloğu arasında kendisi için yaptırdığı makam katı kentte tartışmalara neden oldu.

İYİ Partili Hakan Savaş bir grup partili ile birlikte yapımı süren makam katının önüne gelerek üzerinde '50 milyonluk makam katı' yazılı pankart açtı, açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz yıl inşaatının 10,5 milyon liraya ihale edildiği belirtilen makam katının iç dizaynı için 18 milyon liralık ikinci bir ihale yapıldığı kaydedildi.

‘SÜPER LÜKS AKILLI EV'

Makam katının akıllı ev teknik şartnamesinde dokunmatik ekranlardan, hareket dedektörüne pek çok lüks yer aldı. Şartnameye göre makama aydınlatma, kombi, elektrik, ve su vanalarını uzaktan yönetecek dokunmatik ekranlı otomasyon duvar paneli yapılacak. Bina içi ve çevresine takılacak güvenlik kamerası sistemleri hava durumunu bile ölçebilecek.

Televizyon, klima, müzik çalar gibi cihazların uzaktan kontrolü için infrared kontrol modülü kurulacak. Makam odasında ayrıca hareket algıladığında sistemi uyaran dedektörler yer alacak. Bunun yanı sıra kapılar motorlu kapı kilitleri ile donatılacak, uzaktan kontrol edilebilecek.

‘KRAL DAİRESİNDE BULUNMAYAN LÜKSÜN MALİYETİ 50 MİLYON LİRAYI BULACAK'

SÖZCÜ'ye konuşan Savaş enflasyon farkları ve fiyat artışlarının ihale şartnamesinde yer aldığını hatırlatarak; “2021 yılında 10,5 milyon liraya kaba inşaat ihalesi yapıldı. Daha sonra 6 milyon liralık ek ödeme gerçekleşti. Sözleşmede enflasyon farkları ve fiyat artışları belirtilmiş. 2021 yılına göre yüzde 268 enflasyon farkı dikkate alındığında maliyetin nereye ulaştığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Geçtiğimiz günlerde teşrifat ihalesi 18 milyon liraya yapıldı. Halısından, masasına, klimasından koltuğuna, dinlenme odasından sekretaryasına otellerin kral dairesinde bulunmayan her şey ihale şartnamesinde var. KDV, fiyat artışları ve enflasyon farkı dikkate alındığında makam katının maliyetinin 50 milyon liranın üzerinde olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.



‘İTFAİYE ARACI ALAMAYAN BELEDİYE, MAKAMA 50 MİLYON HARCIYOR'

İYİ Parti eski merkez ilçe başkanı Savaş sözlerini şöyle sürdürdü; “İhaleye ilişkin açıklama bekliyoruz. Sayıştay raporlarında ekonomik sıkıntılarından dolayı itfaiye aracı alamadığını beyan eden belediye 50 milyon liraya makam katı mı yapar? Personelinin SGK primini ödeyemediği için bunu öteleyen, ötelediği için de vatandaşın sırtına 35 milyon lira faiz yükleyen bir belediye makam katı mı yapar? Belediyenin 300'e yakın aracı, hatta belediye başkanının makam aracı bile icra yoluyla satılmışken makam katı mı yapar? Bu belediye bütün bankalara borçları dışında, bir bankaya 90 milyon liralık borcunu 190 milyon olarak ödemeyi kabul etmiş ve bunu ötelemiştir. 100 milyon faizi de milletin sırtına yüklemiştir. 100 milyon faizi vatandaşın sırtına yükleyen belediye 50 milyon liraya kendine makam katı mı yapar?”



Savaş daha sonra ihalenin sunum dosyasında yer alan görselleri sosyal medya hesabından paylaştı.

‘BELEDİYE PARASI OLMADIĞI İÇİN BİNAYI TOKİ'DEN ALDI'

İYİ Partili belediye meclis üyesi Necmi Dursun ise “Biz projeye başlangıç aşamasında karşı çıktık. Borç batağındaki bir belediye sadece belediye başkanı otursun diye yüksek meblağlarda makam katı yapmamalı dedik. Bu yapılacağına belediyenin banka borçları ödenseydi de halkın sırtına milyonlarca lira borç yüklenmeseydi. Belediye kendi binasını parası olmadığı için TOKİ'den 20 yıl vadeli aldı. Mehmet Çakın'dan sonraki 4 belediye başkanı bu binaların parasını ödeyecek. Madem bu kadar paranız var neden kendinizden sonra gelecek başkanların sırtına borç yüklüyorsunuz. Halkın parasını halk için kullanın. Belediyenin yanında açık pazar yeri var. Üstü kapatılması bir ihtiyaç. Hizmet makam katı yapmak mı, halkın kullandığı pazar yeri yapmak mı? Uşak halkının parasına yazık ettiler” ifadelerini kullandı.