Bakan Dönmez’den ‘Isparta’ açıklaması: Enerjisiz şebeke kalmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik kesintileri yüzünden hayatın felç olduğu Isparta'da enerjisiz şebeke kalmadığını açıkladı.

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5 gündür elektrik kesintilerinin sürdüğü Isparta'da hava sıcaklığı -4 dereceye kadar düştü. Sabaha karşı açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “An itibarıyla Isparta il merkezi ve ilçe merkezlerinde an itibarıyla enerjisiz şebekemiz kalmamıştır” dedi.

FATURA İDDİASINI YALANLADI

Dönmez, sosyal medyada yer alan sayaçların okunup elektrik faturası gönderildiği iddialarını yalanladı: “Sosyal medyada ciddi bilgi kirlilikleri ile karşılaştık. Özellikle ‘Vatandaşlarımızın sayaçları okunuyor, faturalar gönderiliyor' şeklinde. Bunların aslı yok. Kesinlikle böyle bir şey söz konusu değil.”

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