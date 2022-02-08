Bakan Dönmez’den Isparta açıklaması: Faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Faturaların tahsilatını 1 ay erteliyoruz" dedi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta’daki son durumu açıkladı. Bakan Dönmez, “Sahada çalışan 563 personel var. Şu anda 7 köydeki kesintinin giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Kentte 61 jeneratörle de kesintilere müdahale edildi” dedi.

Bakan Dönmez ayrıca, kentte elektrik faturalarının tahsilatının da 1 ay süreyle erteleneceğini açıkladı.

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