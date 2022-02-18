Bursa’da ekipleri alarma geçiren ihbar!

Bursa’da Misi köyü olarak bilinen Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğü iddia edildi. Gelen ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Alınan bilgiye göre, saat 14.50 sıralarında merkez Nilüfer ilçesinde bir ihbarcı Gümüştepe Mahallesi civarında bir hava aracının düştüğünü ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye, polis, itfaiye, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi

Bu arada ihbarın bir kişiden geldiği, ihbarı yapan kişiye ulaşılmaya çalışıldığı bildirildi.

Ekiplerin Gümüştepe-Misi bölgesinde yaptıkları araştırmada ihbarı teyit edecek herhangi bir gelişmeye rastlanmadığı öğrenildi.

Öte yandan Yunuseli Havalimanı’ndan kalkıp da geri dönüş yapmayan herhangi bir hava taşıtı olmadığı ifade edildi. (İHA)

İlginizi Çekebilir Rusya'da küçük uçak düştü: 2 ölü