Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın corona virüse yakalanmasının ardından sosyal medyada suç teşkil eden paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı.

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Corona virüsü olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili paylaşımları tespit edilen eski milli yüzücü Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın rahatsızlığı ile ilgili suç teşkil eden paylaşımlara yönelik resen başlatılan soruşturma kapsamında, Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıkartılmıştır” denildi.

KASAPOĞLU’NDAN DERYA BÜYÜKUNCU AÇIKLAMASI

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu, basın kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Kasapoğlu, bu konuyla ilgili de bilgilendirmede bulundu. Büyükuncu hakkında gerekenin yapılacağının altını çizen Bakan Kasapoğlu, “Sporcu olmak önce insan olmayı gerektirir. İnsanlığın bir takım asgari vasıfları vardır ve bu vasıfları taşımak her insan için önemlidir. Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamadaki çalışmaların da neticelendirileceğine inanıyorum. Kimsenin hiçbir şekilde verilen emeği ve insani vasıftan yoksun olarak bir açıklamaya hakkı yoktur. Dolayısı ile hem federasyon hem de bakanlık süreci en güçlü şekilde yürütecektir” ifadelerine yer verdi.

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