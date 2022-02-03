Diyarbakır İHD Şube Sekreteri gözaltına alındı

Bölücü terör örgütü PKK'yla teması tespit edilen Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B. sabah saatlerinde gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Diyarbakır İHD şubesinde de arama yapıldı.

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Yaklaşık bir buçuk yıldır Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Tem ve İstihbarat Şube ekiplerince yürütülen soruşturmalar neticesinde Diyarbakır İHD Şube sekreteri F.B. gözaltına alındı.

PKK ile temasının tespit edilmesi nedeniyle bu sabah 06.30 itibariyle eş zamanlı olarak şüpheli F.B.’nin evinde ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği’nde arama yapıldı.

F.B:’nin kardeşi Fırat B.’nin 29 Nisan 2017'de Adıyaman Akçalı köyü kırsalında Volkan Bora ile birlikte öldürüldüğü, Diyarbakır milletvekili Semra Güzel'in sevgilisi olan Volkan Bora ile akrabalık ilişkisinin bulunduğu tespit edilen bilgiler arasında. Soruşturma devam ediyor. (İHA)

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