FETÖ’nün ‘sağlık’ yapılanmasına operasyon

FETÖ'nün 'sağlık' yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli dört ilde 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün sağlık yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; örgütün gizli haberleşme aracı Bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen ve haklarında ardışık arama, Bank Asya, tepe yönetimle görüşme, örgütle iltisaklı iş yerlerinde SGK kaydı vb. deliller bulunan, sağlık teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarılan 10 kişi, aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.