HDP Milletvekili Semra Güzel için ‘dokunulmazlık’ kararı
TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık komisyonu kurulmasına karar verdi.
TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan 2 dokunulmazlık dosyasını görüşmek için toplandı.
Komisyon, Semra Güzel’in dokunulmazlığını kaldırmak için hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verdi.
Adıyaman kırsalında 2017 yılında Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.