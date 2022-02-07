Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu görevden alındı

Isparta’da yaşanan elektrik kesintisiyle başlayan kriz sonrasında Vali Ömer Seymenoğlu, geçici olarak görevden alındı. Yerine Ankara’dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. Valinin görevden alınmasına Covid 19 testinin pozitif çıkması nedeniyle karantinaya alınması gerekçe gösterildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir" denildi.

İsmail AKIN

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Isparta’da yoğun kar yağışı üzerine Perşembe günü başlayan ve yaklaşık 20,000 haneyi

etkileyen elektrik kesintisi gün boyunca kentte hayatı felç etti.

Isparta Valiliği, enerji nakil hatlarının ve diğer altyapıların kar yağışı sonrasında hasar alması sonucu Isparta il merkezi ve ilçelere aynı anda elektrik verilemediğini geçen hafta Perşembe günü açıklamıştı.

Kesintinin son gününde bölgeye giden ve çalışmaları inceleyen Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez, gece yarısından sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Isparta il ve ilçe merkezlerine elektrik verildi. Elektrik verilemeyen bazı kırsal bölgelerimizin de enerjilendirilmesi için sahada yoğun bir çalışma devam ediyor” dedi.

MERKEZDEN VALİ ATANDI

Yaşana krizin ardından Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevden alındı.

Seymenoğlu’nun yerine ise Ankara'dan Merkez Valisi Osman Kaymak atandı. Kaymak daha önce Tunceli ve Samsun'da valilik yapmış, Samsun Valiği görevinde iken 10 Haziran 2020'deki valiler kararnamesiyle Mülkiye Başmüfettişi olarak merkeze çekilmişti.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN VALİ KARANTİNADA

Bu arada, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Covid 19 testinin pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: RUTİN BİR UYGULAMA

İçişleri Bakanlığı’ndan Vali Ömer Seymenoğlu’nun görevden alınmasıyla ilgili yapılan açıklamada, “Isparta Valimiz Sayın Ömer Seymenoğlu, Isparta'da yoğun kış şartları mücadele döneminde görevinin başındayken, Covid 19'a yakalanmış ve evinde karantina altına girmiştir” denildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi: “İlde yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcımız Sayın İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak 5 Şubat itibari ile valimizin karantina süresince Isparta Vali vekilliğine görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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