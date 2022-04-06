İstanbul sis altında! Çok sayıda sefer iptal

İstanbul’da etkili olan sis nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Boğaz, transit gemi geçişine kapatıldı. Çok sayıda sefer iptal edildi.

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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünün bir kısmı görünmez hale geldi. D-100 Karayolunda da etkili olan sis nedeniyle zaman zaman görüş mesafesi düştü.

BOĞAZ GEMİ GEÇİŞİNE KAPATILDI

Sis nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi üzerine deniz trafiği askıya alındı, İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatıldı. İDO’nun Bursa-Armutlu ve Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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