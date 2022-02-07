İstanbul’da şiddetli patlama! Yaralılar var

İstanbul Üsküdar'da bir binada patlama meydana geldi. Dört yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Valide Atik Mahallesi Abacıdede Sokak’ta saat 13.30’da beş katlı binanın en üst katında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama bedeniyle binada ve çevredeki binalarda maddi hasar meydana geldi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri patlamayı şiddetli bir şekilde hissetti, binalar şiddetle sallandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu söyledi. Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise dört yaralıdan ikisinin durumunun ağır olduğunu aktardı.

Yaralılardan birinin binanın en üst katından aşağıya düştüğü öğrenildi. Altı bina tahliye edilirken, tahliyeler sürüyor.