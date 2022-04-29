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İstanbul’da fabrikada patlama ve yangın: 7 yaralı, 3 kayıp

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Anadolu yakasındaki birçok ilçeden duyulan patlama nedeniyle fabrika ve çevresinde büyük hasar oluştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, patlamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.

Yayınlanma: 13:32 - 29 Nisan 2022 Güncellenme:
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Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı.

Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.

7 YARALI, 3 KAYIP

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.


İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki  yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

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