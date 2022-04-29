İstanbul’da fabrikada patlama ve yangın: 7 yaralı, 3 kayıp

Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Anadolu yakasındaki birçok ilçeden duyulan patlama nedeniyle fabrika ve çevresinde büyük hasar oluştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, patlamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı.

Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.

7 YARALI, 3 KAYIP

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.



İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.