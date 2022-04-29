İstanbul’da fabrikada patlama ve yangın: 7 yaralı, 3 kayıp
Tuzla Orhanlı sanayi bölgesinde bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı. Anadolu yakasındaki birçok ilçeden duyulan patlama nedeniyle fabrika ve çevresinde büyük hasar oluştu. Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, patlamada 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.
Tuzla Organize Sanayi Bölgesi Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi’nde bulunan bir fabrikada patlama sonrası yangın çıktı.
Saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın bitişikteki 5 fabrikaya daha sıçradı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği fabrikadaki yangına itfaiye müdahale etmekte zorlandı.
7 YARALI, 3 KAYIP
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 7 kişinin yaralandığını 3 kişiden ise haber alınamadığını ifade etti.
İstanbul itfaiyesinden yapılan açıklamada bitişik nizam 6 iş yerindeki yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. İtfaiyenin soğutma çalışmaları devam ediyor.