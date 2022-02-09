İstanbul’da hareketli dakikalar! Polise ateş açıp lüks sitenin bahçesine girdiler

İstanbul Yenibosna E-5 Karayolu'nda polis ile araç içerisindeki şüpheliler arasında kovalamaca yaşandı. Polislere ateş açan şüpheliler, E-5 kenarında bulunan lüks sitenin bahçesine girdi. Bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

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D-100 Karayolu’nda dur ihtarına uymayan araçtakilerle polis arasında kovalamaca yaşandı.

Kaçarken polislere ateş ettikleri de öne sürülen şüpheliler D-100 Karayolu’nun Bakırköy kısmında kalan siteye girdi.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler, otomobili terk etti. Ekiplerin olay yerindeki incelemesi devam ediyor. (DHA)