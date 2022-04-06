İstanbul’da ulaşıma yüzde 40 zam geldi

İstanbul'da ulaşıma yüzde 40 zam teklifi oybirliğiyle kabul edildi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi, akaryakıt giderlerindeki tarihi artış nedeniyle mart ayından beri üçüncü kez zam gündemiyle toplandı.

Toplu taşıma esnafının fahiş şekilde artan akaryakıt fiyatları nedeniyle talep ettiği zam; 23 Mart, 4 Nisan tarihli oturumlarda çoğunluktaki hükümet temsilcilerinin oyları ile reddedilmişti.

İBB yönetimi 4 Nisan'daki oturumda çıkan ret kararının üzerinden iki gün geçtikten sonra UKOME toplantısı düzenledi. Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda İBB yönetiminin hazırladığı zam teklifi, bu kez yapılan müzakerelerin ardından revize edilerek oya sunuldu. Teklifte yüzde 40 civarında zam önerildi. Öneri kabul edildi. İstanbul’da ulaşıma son zam 1 Ocak 2022’de yapılmıştı.

Servis ücreti zammı yarından (7 Nisan), diğer zamlar ise 9 Nisan Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

YENİ TARİFEDEKİ BAZI ÜCRETLER ŞÖYLE

Tam akbil 5.48 TL'den 7.67 TL'ye

Aylık Tam İstanbulkart 430 TL'den 602 TL'ye

Aylık Öğrenci İstanbulkart 78 TL'den 109 TL'ye yükseldi.

Taksimetre açılışı ücreti 7 TL'den 9.8 TL'ye

En kısa taksi mesafe ücreti 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüs indi-bindi 3.75'ten 5.25'e TL’ye çıkarıldı.

Okul servis ücreti 0-1 km 396 TL'den 554 TL'ye

Personel servis ücreti 211 TL'den 295 TL'ye

Dolmuş (Kadıköy-Bostancı) 7.25 TL'den 10 TL'ye çıkarıldı.

(Liste güncellenmeye devam edecek…)

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