Kılıçdaroğlu: Zammı yapan sensin, buna ikiyüzlülük derler!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da ulaşıma yapılan yüzde 40 zammın ardından iktidar kanadından gelen tepkilere yanıt verdi. Akaryakıt zamlarına işaret ederek iktidara seslenen Kılıçdaroğlu, "Zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Dünyanın zammını yapıyorsun milleti perişan ediyorsun, belediye başkanı ayak uydurmak istiyor kıyameti koparıyorsun. Buna kısaca ikiyüzlülük derler" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

“EKREM BAŞKANA SAHİP OLDUKLARI İÇİN MUTLULAR”

“İstanbul’daydım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte yaptığı hizmetlerin bir bölümünü birlikte gezdik. Anadolu Hisarı’nı yeniden onarıyor. 10 metro inşaatı aynı anda devam ediyor. Finans kaynaklarının tamamını sağlamış durumda. Yerebatan Sarnıcı’nı yeniden restore ediyor. Orayı da sadece İstanbulluların değil tüm dünyanın hizmetine açacak. İstanbullular Ekrem başkan gibi bir başkana sahip oldukları için son derece mutlular. Ayrıca orman alanlarını da İstanbullularla buluşturdu. Dolayısıyla İstanbul yaşanabilir bir kent haline geliyor.”

“ZAMMI YAPAN SENSİN HANGİ BELEDİYE BAŞKANI ZAM YAPMAK İSTER?”

“Akaryakıt zamları dolayısıyla haksız eleştiriye muhatap oldum. Elektrik, doğalgaz, akaryakıt zammını yaparsın belediye bu zamlarının yüzde 40 oranında zam yaptığında kıyameti koparırsın. Emin olun bu iktidarı anlamakta zorlanıyorum. Zammı yapan sensin, hangi belediye başkanı zam yapmak ister? Dünyanın zammını yapıyorsun milleti perişan ediyorsun, belediye başkanı ayak uydurmak istiyor kıyameti koparıyorsun. Buna kısaca ikiyüzlülük derler. Bu iktidarın da temel hedefi iki yüzlülüğü dünyaya duyurmak.”

GAZETECİ İBRAHİM HASKOLOĞLU

“Gazeteci İbrahim Haskoloğlu gece 11’de (23:00) evinden alındı. Bunlar açıklama yapmışlardı. ‘Gece baskınları olmayacaktır. Yeni bir düzeni, adaleti getiriyoruz’ diye. Bunlar yapamazlar. Bunlar demokrasiyi, özgürlüğü getiremezler. Bunu getirecek olan biziz, Millet İttifakı’dır.”

ALP EMEÇ: BU ÜLKENİN BÜTÜN AYDINLIK İNSANLARI SENİN ARKANDA

“Genç bir üniversite öğrencisi de önce tweet attı diye önce gözaltına alındı sonra hapse atıldı Alp Emeç. Sakın moralini bozma, bugün hapishanedesin ama yarın çocuklarına verdiğin demokrasi mücadelesini bu örnekle anlatacaksın. Moralini bozma, gözlerinden öpüyorum. Bu ülkenin bütün aydınlık insanları senin arkanda.”

“KAÇAK ÇAYLARI RİZE MEYDANI’NDA YAKACAĞIM”

“Çay konusunda bir kanun teklifi hazırlanmıştı. TBMM’ye gelmişti ama AK Parti ve MHP milletvekili bizim getirdiğimiz kanun teklifini retdeettiler. Çay, fındık üreticilerini perişan etmeye kararlıyız diyorlar. Bunun üzerine bizim Rize İl Başkanlığı ‘Açıklanan yaş çay alım fiyatının altında alım yapılmasını yasaklayan çay teklifimiz iktidar ve ortakları tarafından reddedilmiştir’ diye bir pankart hazırladı. Korkudan kimse asmadı. İl Başkanlığı’na astılar. Korkularından gelip pankartları indirdiler. Neden korkuyorsun kardeşim? Rizeliler şu anda yüzünü CHP’ye dönmüş durumda. Rize’de söz verdim. Kaçak çayları Rize Meydanı’nda yakacağım.”

“BANA İNANMIYORSAN BÜLENT ARINÇ’I DİNLE”

“En büyük dramı yaşayanlar emekliler, geçinemiyorlar. Bayramda torunları, evlatları gelecek. Torunlarına en azından rahat bir harçlık verebilsinler diye grubumuzun imzasıyla emeklilere asgari ücretin neti tutarında bir bayram ikramiyesi verelim diye indirildi genel kurula. Genel Kurulda bekliyor. Size verilecek ikramiye asgari ücretin neti kadar olacak. Beşli çeteye verdiğinin binde birini emekliye vereceksin. Sarayda oturan ve birazda vicdan sahibi olan bir kişi daha var. Sayın Bülent Arınç. Bana inanmıyorsan Arınç’ı dinle.”

“YANDAŞLARINA YÜZDE 190 ZAM YAPTILAR”

“Açlık sınırı 4 bin 928 lira, asgari ücret 4 bin 253 lira. Olacak bir şey değil ama saray ayrı havalarda. Saray ve şürekası ceplerini doldurmakla meşgul. Ne emekliyi ne asgari ücretliyi düşünür. Yandaşlarını atadılar Türk Hava Yolları’na. Onlara huzur hakkı yüzde 190 zam yapılarak veriliyor. Emekli kardeşim sana sesleniyorum sen 4 bin 253 liraya talim ederken, emekli bin liralık ikramiye talim ederken kendi yandaşlarının aylıklarına yüzde 190 zam yaptılar.

8 bin 678 lira huzur hakkı alıyorlardı bunu 25 bin liraya çıkardılar. Şimdi ben senin vicdanına, ahlakına, adaletine sesleniyorum emekli kardeşim. Sen ay başını zor getirirken, kahveye bile gitmezken, yüzde 190 zam yapmak huzur hakkını 8 bin 678 liradan 25 bin liraya çıkarmak doğru mudur yanlış mıdır?”

Ayrıntılar geliyor…

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