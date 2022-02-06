Kılıçdaroğlu’ndan elektrik kesintisi mesajı: Mobese’lerden ses yok tabii

Isparta'da yoğun kar yağışı yüzünden günlerdir şehrin kimi bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Konuyu değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Mobese’lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik" dedi.

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Isparta’da 3 Şubat’ta başlayan ve iki gün boyunca etkili olan kar, elektrik iletim kulesi ve trafolarda arızaların yaşanmasına neden oldu.

Yağış sırasında kırılan ağaç dalları elektrik tellerine zarar verince birçok mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

Kesinti, bazı noktalarda 72 saati aşarken ısınma başta olmak üzere bir çok problem yaşayan vatandaş isyan noktasına geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, elektrik kesintisinin yaşandığı bazı bölgeleri gece saatlerinde ziyaret etti.

CHP Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Akın’ın ziyaretinde çekilmiş bir videoyu paylaşarak “Milletvekillerimiz günlerdir Isparta Halkı ile birlikte. Beceriksiz yönetimin sonucu halk perişan! Yaşanan skandalın sebebi; özelleştirilmiş elektrik dağıtımı ve yollar. Araştırma önergesi vereceğiz, reddedecekler. Mobese'lerden ses yok tabii. Trollerde büyük sessizlik” dedi.

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