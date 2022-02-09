KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan Halil Falyalı açıklaması: Değerli bir kardeşimizdi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın dün akşam öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

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Kıbrıs Postası’ndan Gökhan Altıner’in sorularını yanıtlayan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Halil Falyalı cinayetiyle ilgili şunları söyledi:

“ÇOK İNSANA İYİLİK YAPMIŞTI”

“Üzüntümü paylaşmak istiyorum, değerli bir kardeşimizdi, bu ülkeye yatırımlar yapmıştı, çok insana iyilik yapmıştı. Kendisine rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Bizim yapmamız gereken bu işi takip etmek ve sorumluları ortaya çıkarmak. Temaslarımı sürdürüyorum.”

“DENİZ YOLUYLA KAÇMALARI MÜMKÜN DEĞİL”

Tatar; Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı’yla görüştüğünü belirterek, “Saldırganların deniz yoluyla kaçmaları mümkün değil. Olay koordineli şekilde araştırılacak” dedi.

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