Mansur Yavaş’tan cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş net konuştu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi adaylık için geçen Yavaş, "Ben siyasetin içinde değilim, kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum" dedi.

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İYİ Parti'den istifa ederek Zafer Partisi'ni kuran Ümit Özdağ, birkaç gün önce cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını destekleyeceklerine dair açıklama yapmıştı.

Mansur Yavaş cephesinden ise adaylıkla ilgili iddialar reddedilmiş ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin getirdiği görevlerin yerine getirilmeye devam edeceği ifade edilmişti.

Yavaş’ın, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesi kulislerde hareketlilik yarattı. Görüşme sonrası bir açıklama yapan Yavaş, şunları söyledi:

BELEDİYE BAŞKANLARI İŞİNİ YAPMALI

– Ben bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Beni belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı. Ne siyasi partilere, ne de siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, ne de onların iç işlerine karışmalı. İşini gücünü yapmalıdır.

TAVRIMI AYNEN DEVAM ETTİRİYORUM

– Seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim, “Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz, seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız” diye… O tavrımı aynen devam ettiriyorum. Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak, eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum.

GÖREVİMİN BAŞINDAYIM

– Bu arada bazen siyasi muarızların konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde değilim. Kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum. Bu şekilde de devam edeceğim. Açıklamalar rızam dışındadır. Ben de görevimin başındayım.

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