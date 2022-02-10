Milli Savunma Bakanlığı’ndan ‘F-35’ açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD ile devam eden F-35 görüşmeleri hakkında açıklama yaptı.

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MSB, Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Katar ile çalışmalarda sona gelindiğini önümüzdeki günlerde imza atılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

*1 Ocak'tan itibaren 18 operasyonda 316 terörist etkisiz hale getirildi. 24 Temmuz 2015'ten bu yana toplam 33 bin 560 terörist etkisiz hale getirildi.”

*Yine 1 Ocak’tan itibaren harekat bölgelerine 102 taciz ateşi açan 272 terörist etkisiz hale getirildi.

*Sınır güvenliğine değinilen açıklamada, bu yılın başından itibaren İran’dan yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 2 bin 381 kişinin engellediği belirtildi.

*FETÖ ile mücadele kapsamında 1 Ocak – 4 Şubat tarihleri arasında 113 personel ihraç edildi.

* F-35 görüşmelerinin devamı için ABD’den davet beklendiğinin altı çizildi.

* Yunanistan 2022 yılında adalara yönelik 229 ihlal gerçekleştirmiştir. Dördüncü görüşme için Yunanistan Savunma Bakanlığı yetkililerini Ankara’ya bekliyoruz.

* Yunanistan AB değerlerine aykırı hareket ediyor. Avrupa Birliği (AB) ne kadar daha bunu görmezden gelecek bilmiyoruz.

UKARYNA-RUSYA KRİZİ

Açıklamada, Ukrayna-Rusya arasındaki gerilimle de ilgili, “Başından beri devletimiz diyalog ve barışçıl çözüm çağrısı yaptı. Dördüncü görüşme için Yunanistan tarafını Ankara’ya bekliyoruz” denildi.

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