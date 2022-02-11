MSB açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde toplamda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek” denildi.

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