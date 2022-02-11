MSB açıkladı: 29 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde toplamda 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Her terörist için kaçınılmaz son bellidir. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 28 PKK/YPG'li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 1 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz sürüyor, sürecek” denildi.