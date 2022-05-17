Nisa Mihriban bebeğin annesine tahliye

Pendik’te bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan anne Ebru S.’nin tahliyesine karar verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te, 29 Mart günü bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebek E.N.'yi terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan ve “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istenen 21 yaşındaki Ebru S.'nin yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 42. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ebru S. cezaevinden getirildi. Duruşmada sanığın avukatının yanı sıra mağdur bebeğin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinden mağdurun sağlık durumu hakkında istenilen bilgiye ilişkin bir cevap gelmediği tutanağa geçirildi.

Sanık Ebru S.'nin avukatı Seval Sezer Totik, müvekkilinin bıraktığı tarihte bebeğin sağlıklı olduğunu söyleyerek, “Bulunduktan 3 gün sonra bakım evinde iken rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştır. Bebeğin rahatsızlanması ile müvekkilimin terk etmesi arasında bir illiyet bağı bulunmamaktadır. Müvekkilimin tahliyesini talep ederim” dedi.

“KENDİSİNE SEÇENEK SUNULMADI”

Sanık avukatlarından Özlem Özkan da söz alarak, “Genç yaşta anne olmuştur. Sığınma evindeyken kurum tarafından yeterince müvekkilim hakkında gerekli sosyal çalışma yapılmamıştır. Kendisine seçenekler sunulmamıştır. Sığınma evinde müvekkilimin kalacağı süre 6 ay ile sınırlıdır. Halbuki yasal olarak bir sınırı bulunmamakta. İhtiyaç halinde bu süre uzatılabilmekte. Bebek bulunduğu zaman sağlık görevlileri geldiğinde, ilk muayene bulgularına hastane kayıtlarına göre bebeğin sağlıklı olduğu anlaşılmakta. Müvekkilim uzun süredir içerdedir. Tahliyesini talep ederiz” ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise, “Sanık reşittir. Ayırt etme gücüne sahiptir. Gerekli bilgilendirme yapılarak kurumdan ayrılmasına izin verilmiştir” dedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Duruşmada söz alan Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, sanığın tutuklu kaldığı süre, tutuklamanın tedbir mahiyetinde oluşu, karartıolacak delil bulunmayışını dikkate alarak, sanık Ebru S.'nin tahliyesine karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ebru S.'nin yaşı sebebiyle kendisini idare edemeyecek durumda olan öz çocuğu olan mağdur E.N.'yi 29 Mart 2022 tarihinde saat 12.00 sıralarında, karnını doyurup uyuttuktan sonra battaniyeye sarıp puset içerisine koyduğu ve bina yanında boş bir arsaya bırakıp gittiği anlatıldı. İddianamede, Ebru S.'nin “terk” suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istendi.

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