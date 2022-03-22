Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde patlama

Bingöl’de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde meydana gelen patlama sonrası iki Özel Harekat personeli ağır yaralandı.

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Bingöl'de Özel Harekat Şube Müdürlüğü içerisinde eğitim esnasında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, Bingöl Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bugün saat 13.30 sularında Kaleönü Mahallesi’nde bulunan Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde eğitim bürosundan eğitim alanına mühimmat (anti tank) sevki esnasında bir patlama yaşanmıştır. Patlamada ağır yaralanan iki Özel Harekat personelimiz Bingöl Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmışlardır.”