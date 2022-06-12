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Pençe-Kilit Operasyonu’nda 4 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'ta süren Pençe-Kilit Operasyonu'nda dört askerin şehit olduğunu açıkladı.

Yayınlanma: 07:12 - 12 Haziran 2022 Güncellenme:
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Pençe-Kilit Operasyonu’nda 4 asker şehit oldu

Kuzey Irak'ta düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu’nda EYP saldırısı sonucu Piyade Komando Sözleşmeli Er Fuat Özer ve Uzman Çavuş Gökhan Demir şehit oldu.

Teröristlerle çıkan çatışma da Piyade Uzman Çavuş Ömer Yıldırım ile Piyade Uzman Onbaşı Mehmet Ali Çap şehit düştü. Yaralanan iki askerin de tedavisi sürüyor.

Uzman Çavuş Gökhan Demir

Uzman Çavuş Gökhan Demir’in şehadet haberi Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesine yetkililer tarafından verildi. 34 yaşındaki Demir’in, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

Uzman Çavuş Ömer Yıldırım

Sivas’ın Gazi köyü nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Ömer Yıldırım’ın son izninde nikah kıydığı, Kurban Bayramı’nın sonrasında düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

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