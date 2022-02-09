Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde kilit isim yakalandı

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken’in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun öldürülmesiyle ilgili aranan şüphelilerden Seccad Yeşil, Bursa’da yakalandı.

Habip ATAM

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Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi, Bakırköy’de sahibi olduğu restoranda 4 kurşunla öldürülmüştü.

Olayla ilgili çalışma başlatan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıdan kısa süre sonra 2 şüpheliyi yakaladı.

Ardından devam eden çalışmalarda cinayet silahını kullandığı belirlenen Kadir Y. ve ağabeyi Ali Y.’nin de aralarında bulunduğu 15 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen 16 şüpheliden 8’i tutuklandı. Birinin ise covid testi pozitif çıktığı için karantinada olduğu öğrenildi.

ARANAN BİR KİŞİ KALDI

Saldırıyla ilgili polisin aradığı 2 şüpheliden biri olan Seccat Y. İstanbul Organize Polisi tarafından bugün Bursa’da gözaltına alındı.

Polis aracına bindirilen Seccat Y.’nin İstanbul’a getirileceği öğrenildi. Seccat Y.’nin gözaltına alınmasıyla birlikte, firari şüpheli olarak sadece bir kişinin kaldığı öğrenildi.

Polisin aradığı Serkan D.’nin gözaltına alınması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

ECE ERKEN’DEN İLK MESAJ

Ünlü sunucu Ece Erken, Seccad Yeşil’in yakalanmasının ardından sosyal medya hesabından “Allah’ıma şükürler olsun, İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu beyefendiye ve tüm organize şube ekibine minnettarım. Allah hepinizden razı olsun, müebbet yediklerini Allah’ım görmemi nasip etsin. Diğer katil Seccad Yeşil de yakalandı” mesajını paylaştı.

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