Seçim kavgasında dört kişi ölmüştü… AKP’li vekilin ağabeyi de tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve dört kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden dördü tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız'ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı.

Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile İbrahim Halil Yıldız’ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken sekiz kişi ise yaralandı.

Olayın üzerinden geçen dört yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız’ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken dokuz kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık iki kişiyi serbest bırakırken yedi kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkarılan ve aralarında Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin bulunduğu dört kişi “kasten adam öldürme ve delilleri karartma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken beş zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Suruç'ta neler oldu? Kan donduran iddialar var...