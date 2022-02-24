Türkiye’den Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Bu haksız saldırıya son vermeli

Dışişleri Bakanlığı, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır. Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz" denildi.

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Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgaline dönüştü.

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı operasyonun kabul edilemez olduğu ve reddedildiğini vurguladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“CİDDİ BİR TEHDİT TEŞKİL ETMEKTEDİR”

*Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

*Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

“RUSYA’YI BU HUKUKSUZ EYLEMİ BİR AN ÖNCE DURDURMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

*Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.

*Rusya Federasyonu’nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir.”

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