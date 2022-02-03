Valilik açıkladı: Donarak vefat eden göçmen sayısı 16’ya yükseldi

Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 16'ya yükseldiğini açıkladı.

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İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde dün Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 12’si donarak hayatını kaybetti.

Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, 4 kaçak göçmenin daha cansız bedenine ulaştı.

Edirne Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bölgede yapılan arama, tarama faaliyetleri sonrasında maalesef 4 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Kamuoyuna üzüntü ile duyurulur” denildi. Ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürüyor.

BAKAN KOCA: İNSANLIK ÖLMEMELİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan Sağlık Bakanı Tanos Plevris’e çağrıda bulundu.

Bakan Koca, sınırda donarak ölen mültecinin cesedinin sağlık ekiplerince olay yerinden kaldırıldığı ana ilişkin fotoğrafı paylaşarak, “Sayın Tanos Plevris Yunanistan Sağlık Bakanı; sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 12 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Dün onlara ulaştığımızda 11’i maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık; fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli” dedi.

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