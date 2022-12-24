Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. Son depremler hakkında bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıyor.
Deprem ülkeleri arasında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün yer sarsıntıları meydana geliyor. Çoğunluğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler de vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor.
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SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.