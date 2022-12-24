Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. Son depremler hakkında bilgiler ise AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Deprem ülkeleri arasında yer alan ülkemizde hemen hemen her gün yer sarsıntıları meydana geliyor. Çoğunluğu hissedilemeyecek kadar küçük şiddetli olan depremler de vatandaşlarda korku ve endişe yaratabiliyor.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.