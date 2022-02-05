Son depremler nerede oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler…

Son depremler yurdun birçok farklı köşesinde yaşanıyor. 2022 yılının ocak ayında Türkiye'de 1'den büyük 1497 deprem olduğu tespit edildi. Deprem ülkesi olan ülkemizde hemen hemen sarsıntılar meydana geliyor. "Deprem mi oldu" sorusunun yanıtı ve son depremler hakkında tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılıyor.

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Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nde görevli Doç. Dr. Serkan Irmak, son dönemlerde yurt genelinde meydana gelen depremleri değerlendirdi. Gün içinde tektonik hareketlerden kaynaklı ülke içerisindeki ve çevresindeki fay hatlarında irili ufaklı birçok depremin yaşandığını ifade eden Irmak, bu depremlerin birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ocak ayı içerisinde farklı ölçeklerde 1497 adet depremin yaşandığını söyleyen Doç. Dr. Irmak, “2022 yılının ocak ayına baktığınız zaman geçmiş yıla oranla nispeten sakin bir dönem geçirdiğimizi görmekteyiz. Toplamda bölgemizde 1’den büyük 1497 deprem var. 3’ten büyük 103, 4’ten büyük 22 ve 5’ten büyük 5 tane deprem var. Bu depremlerden bir tanesi de 6’dan büyük. 11 Ocak’ta Kıbrıs’ın kuzeybatısında meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki deprem. Özellikle güney bölgelerimizde, Antalya, Alanya, Anamur çevrelerinde oldukça hissedilen bir depremdi bu” dedi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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