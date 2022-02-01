Son hava durumu tahmini: Meteoroloji’den 4 uyarı birden

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), aralarında İstanbul'un da olduğu çok sayıda şehre yağış uyarısında bulundu. Açıklamada "Sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. Ayrıca, MGM'den kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar, çığ ile buzlanma ve don uyarısı geldi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Konya, Karaman, Çorum, Erzurum, Muş, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu’nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

DÖRT UYARI BİRDEN

Kuvvetli yağış uyarısı: Yağışların, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Konya’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'un güney ve doğusu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Buzlanma ve don uyarısı: İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görülmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yükseklerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 2°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Güney ve İç Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

İZMİR 10°C, 13°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın (Çarşamba) yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 4°C, 8°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Akdeniz’de yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Batı Akdeniz’de güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ADANA 8°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 5°C, 13°C

Parçalı çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ISPARTA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeybatı kesimleri ile Konya ve Karaman çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya’nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğusunda güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

ESKİŞEHİR 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yağmur ve karla karışık yağmurlu yüksekleri kar yağışlı

KONYA 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SİVAS 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, kıyılarının yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KASTAMONU -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Çarşamba) yağmurlu

ZONGULDAK 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (70-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN 2°C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 0°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 7°C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum ve Muş çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Bölge genelinde eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -6°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA -1°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MUŞ -6°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece ve yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN -7°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

MARDİN 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu