Son seçim anketi: Erdoğan yeniden aday olursa…

MAK Araştırma'nın son anketinde vatandaşa "Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yeniden aday olursa davranışınız ne olur?" diye soruldu. Yüzde 46'sı "Oy vermem" dedi. Ankete katılanların yüzde 61'i de açıklanan resmi enflasyon rakamlarına inanmıyor.

Sozcu.com.tr

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MAK Araştırma’nın mayıs ayı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Araştırma 63 ilde 5 bin 750 kişiyle yapıldı. Sorulan sorular ve alınan yanıtlar şöyle:

Ülkemizin en önemli sorunu nedir?

Hayat pahalılığı: Yüzde 61

Yüzde 61 İşsizlik: Yüzde 10

Yüzde 10 Adaletsizlik: Yüzde 10

Yüzde 10 Ahlaki ve sosyal sorunlar: Yüzde 9

Yüzde 9 Diğerleri: Yüzde 6

Yüzde 6 Kararsız / cevap yok: Yüzde 4

Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?

Hayır: Yüzde 81

Yüzde 81 Evet: Yüzde 4

Yüzde 4 Kararsız / görüş yok: Yüzde 15

Açıklanan resmi enflasyon oranları doğru mu?

Doğru olmadığını düşünüyorum: Yüzde 61

Yüzde 61 Kesinlikle doğru olamaz: Yüzde 17

Yüzde 17 Doğru olduğunu düşünüyorum: Yüzde 14

Yüzde 14 Kararsız / cevap yok: Yüzde 8

Türkiye’nin ekonomik sorunlarını Erdoğan mı çözebilir, muhalefet mi çözebilir?

Muhalefet ve kadroları: Yüzde 41

Yüzde 41 Erdoğan ve ekibi: Yüzde 33

Yüzde 33 İkisi de çözemez: Yüzde 10

Yüzde 10 Kararsız / cevap yok: Yüzde 16

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan yeniden aday olursa davranışınız ne olur?

Oy vermem: Yüzde 46

Yüzde 46 Oy veririm: Yüzde 37

Yüzde 37 Rakiplerine bağlı olarak oy veririm: Yüzde 7

Yüzde 7 Kararsız / cevap yok: Yüzde 10

Cumhurbaşkanlığı seçiminde (adaylardan bağımsız olarak) hangi ittifakın adayına oy vereceksiniz?

Millet İttifakı: Yüzde 43

Yüzde 43 Cumhur İttifakı: Yüzde 36

Yüzde 36 Bu ittifaklar dışında farklı bir adaya veririm: Yüzde 8

Yüzde 8 Adaya bağlı kararım değişir: Yüzde 8

Yüzde 8 Kararsız / cevap yok: Yüzde 5

Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?

AKP: Yüzde 27.1

Yüzde 27.1 CHP: Yüzde 25.8

Yüzde 25.8 İYİ Parti: Yüzde 15.3

Yüzde 15.3 HDP: Yüzde 7.5

Yüzde 7.5 MHP: Yüzde 6.4

Yüzde 6.4 DEVA: Yüzde 3

Yüzde 3 Gelecek Partisi: Yüzde 2.7

Yüzde 2.7 Zafer Partisi: Yüzde 1.6

Yüzde 1.6 Saadet Partisi: Yüzde 1

Yüzde 1 BTP: Yüzde 1.3

Yüzde 1.3 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9

Yüzde 0.9 HÜDAPAR: Yüzde 0.8

Yüzde 0.8 Demokrat Parti: Yüzde 0.3

Yüzde 0.3 BBP: Yüzde 0.3

Yüzde 0.3 Memleket Partisi: Yüzde 0.3

Yüzde 0.3 Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.1

Yüzde 0.1 Kararsız / cevap yok: Yüzde 5

Yüzde 5 Diğerleri: Yüzde 0.6

Yarın seçim olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz? (Kararsızlar dağıtıldıktan sonra)

AKP: Yüzde 28.3

Yüzde 28.3 CHP: Yüzde 27.1

Yüzde 27.1 İYİ Parti: Yüzde 16.1

Yüzde 16.1 HDP: Yüzde 7.8

Yüzde 7.8 MHP: Yüzde 6.6

Yüzde 6.6 DEVA: Yüzde 3.1

Yüzde 3.1 Gelecek Partisi: Yüzde 2.8

Yüzde 2.8 Zafer Partisi: Yüzde 1.8

Yüzde 1.8 Saadet Partisi: Yüzde 1.1

Yüzde 1.1 BTP: Yüzde 1.4

Yüzde 1.4 Yeniden Refah Partisi: Yüzde 0.9

Yüzde 0.9 HÜDAPAR: Yüzde 0.9

Yüzde 0.9 Demokrat Parti: Yüzde 0.4

Yüzde 0.4 BBP: Yüzde 0.4

Yüzde 0.4 Memleket Partisi: Yüzde 0.4

Yüzde 0.4 Türkiye Değişim Partisi: Yüzde 0.2

Yüzde 0.2 Diğerleri: Yüzde 0.7

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