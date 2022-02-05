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Son seçim anketi: Millet İttifakı’ndan büyük fark

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde ittifakların aldığı oy oranları açıklandı. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na 15.07 puan fark attığı görüldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 11:40 - 05 Şubat 2022 Güncellenme:
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Son seçim anketi: Millet İttifakı’ndan büyük fark

Avrasya Araştırma, ocak ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 kentte 1860 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sorulan sorular ve cevapların oransal dağılımı şöyle:

“Erken seçim yapılmasını destekler misiniz?”

  • Evet, desteklerim: Yüzde 63.5
  • Hayır, desteklemem: Yüzde 25.9
  • Fikrim yok: Yüzde 10.6

“Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?”

  • CHP: Yüzde 25.1
  • AMP: Yüzde 23.3
  • Kararsızlar: Yüzde 11.5
  • HDP: Yüzde 11.4
  • İYİ Parti: Yüzde 11
  • MHP: Yüzde 5.3
  • DEVA Partisi: Yüzde 5.2
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1.6
  • Saadet Partisi: Yüzde 1.5
  • Memleket Partisi: Yüzde 0.9
  • Demokrat Parti: Yüzde 0.9
  • TİP: Yüzde 0.9
  • BTP: Yüzde 0.7
  • Diğer: Yüzde 0.7

Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranları ise şöyle oldu:

  • CHP: Yüzde 28.4
  • AMP: Yüzde 26.3
  • HDP: Yüzde 12.9
  • İYİ Parti: Yüzde 12.4
  • MHP: Yüzde 6
  • DEVA Partisi: Yüzde 5.9
  • Gelecek Partisi: Yüzde 1.8
  • Saadet Partisi: Yüzde 1.7
  • Memleket Partisi: Yüzde 1.1
  • Demokrat Parti: Yüzde 1.1
  • TİP: Yüzde 0.8
  • BTP: Yüzde 0.8
  • Diğer: Yüzde 0.8

Erken seçim yapılması durumunda, ittifaklar sayacağım şekilde olursa hangi ittifaka oy verirsiniz?

  • Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 31
  • Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP): Yüzde 44.4
  • 3. İttifak (HDP, TİP, Sol Parti): Yüzde 12.5
  • Kararsız / Oy kullanmayacak: Yüzde 11.1
  • Başka partilere oy veririm: Yüzde 1

Kararsızlar dağıtılınca ittifakların aldığı oy oranları ise şöyle oldu:

  • Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 34.87
  • Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP): Yüzde 49.94
  • 3. İttifak (HDP, TİP, Sol Parti): Yüzde 14.06
  • Başka partilere oy veririm: Yüzde 1.13

Sizce Türkiye’nin en önemli problemleri nelerdir?

  • Ekonomi: Yüzde 61.3
  • Demokrasi: Yüzde 16.1
  • Adalet-Yargı: Yüzde 7.8
  • Eğitim, Sağlık, Güvenlik: Yüzde 6.7
  • Diğer: Yüzde 4.1
  • Kürt Sorunu: Yüzde 4

“Son bir yıl içerisinde alım gücü ne ölçüde değişti?”

  • Alım gücümüz azaldı: Yüzde 66.9
  • Alım gücümüz değişmedi: Yüzde 28.9
  • Alım gücümüz arttı: Yüzde 4.2
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