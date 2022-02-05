Son seçim anketi: Millet İttifakı’ndan büyük fark

Avrasya Araştırma'nın son seçim anketinde ittifakların aldığı oy oranları açıklandı. Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'na 15.07 puan fark attığı görüldü.

Sozcu.com.tr

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Avrasya Araştırma, ocak ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Araştırma 26 kentte 1860 kişinin katılımıyla gerçekleşti. Sorulan sorular ve cevapların oransal dağılımı şöyle:

“Erken seçim yapılmasını destekler misiniz?”

Evet, desteklerim: Yüzde 63.5

Hayır, desteklemem: Yüzde 25.9

Fikrim yok: Yüzde 10.6

“Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz?”

CHP: Yüzde 25.1

AMP: Yüzde 23.3

Kararsızlar: Yüzde 11.5

HDP: Yüzde 11.4

İYİ Parti: Yüzde 11

MHP: Yüzde 5.3

DEVA Partisi: Yüzde 5.2

Gelecek Partisi: Yüzde 1.6

Saadet Partisi: Yüzde 1.5

Memleket Partisi: Yüzde 0.9

Demokrat Parti: Yüzde 0.9

TİP: Yüzde 0.9

BTP: Yüzde 0.7

Diğer: Yüzde 0.7

Kararsızlar dağıtılınca partilerin aldığı oy oranları ise şöyle oldu:

CHP: Yüzde 28.4

AMP: Yüzde 26.3

HDP: Yüzde 12.9

İYİ Parti: Yüzde 12.4

MHP: Yüzde 6

DEVA Partisi: Yüzde 5.9

Gelecek Partisi: Yüzde 1.8

Saadet Partisi: Yüzde 1.7

Memleket Partisi: Yüzde 1.1

Demokrat Parti: Yüzde 1.1

TİP: Yüzde 0.8

BTP: Yüzde 0.8

Diğer: Yüzde 0.8

Erken seçim yapılması durumunda, ittifaklar sayacağım şekilde olursa hangi ittifaka oy verirsiniz?

Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 31

Yüzde 31 Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP): Yüzde 44.4

Yüzde 44.4 3. İttifak (HDP, TİP, Sol Parti): Yüzde 12.5

Yüzde 12.5 Kararsız / Oy kullanmayacak: Yüzde 11.1

Yüzde 11.1 Başka partilere oy veririm: Yüzde 1

Kararsızlar dağıtılınca ittifakların aldığı oy oranları ise şöyle oldu:

Cumhur İttifakı (AKP, MHP, BBP): Yüzde 34.87

Yüzde 34.87 Millet İttifakı (CHP, İYİ Parti, Saadet, DEVA, Gelecek, DP, Memleket, BTP): Yüzde 49.94

Yüzde 49.94 3. İttifak (HDP, TİP, Sol Parti): Yüzde 14.06

Yüzde 14.06 Başka partilere oy veririm: Yüzde 1.13

Sizce Türkiye’nin en önemli problemleri nelerdir?

Ekonomi: Yüzde 61.3

Demokrasi: Yüzde 16.1

Adalet-Yargı: Yüzde 7.8

Eğitim, Sağlık, Güvenlik: Yüzde 6.7

Diğer: Yüzde 4.1

Kürt Sorunu: Yüzde 4

“Son bir yıl içerisinde alım gücü ne ölçüde değişti?”

Alım gücümüz azaldı: Yüzde 66.9

Alım gücümüz değişmedi: Yüzde 28.9

Alım gücümüz arttı: Yüzde 4.2

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