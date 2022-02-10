Son zamlardan sonra çiftçiden akılalmaz tedbir

Muğla’nın Bodrum ilçesinde mandalinalarının çalınmasını önlemek isteyen çiftçinin bahçe duvarına astığı "Çok tehlikeli 3 köpek var" tabelası görenleri şaşkına çevirdi.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Bitez Mahallesi'ndeki Gavaklı Sarnıç Caddesi ‘ndeki bir mandalina bahçesinin duvarı üzerine konulan “Uyarı” niteliğindeki yazı dikkat çekti. İzinsiz mandalina bahçesine girerek mandalinalarının çalındığını düşünen tarla sahibi ilginç bir yöntem buldu.

Cadde üzerindeki mandalina bahçesinin taş duvarları üzerine bir levha asan bahçe sahibi

“Dikkat bahçeye girmek yasak ve çok tehlikeli. Üç doberman köpek var bahçede. Daha önce bahçeye girenlerin başına gelenler sizin de başınıza gelir. Mesuliyet kabul etmeyiz ona göre” yazdığı görüldü.

ZAMLARDAN SONRA TARLAYA GİRENLERİN SAYISI ARTTI

Adının açıklanmasını istemeyen bahçe sahibi “Amacım sadece izinsiz ve çalmak amacıyla bahçeye girenleri uyarmaktı, son zamlardan sonra bahçedeki mandalinaları korumak zorlaştı, bir an önce hasadı tamamlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

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