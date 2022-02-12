Sosyal yardım kapsamında gıda kartı alınacak
İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından sosyal yardım kapsamında gıda kartı alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sosyal Yardım Kapsamında Gıda Kartı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale 08.03.2022 – 14:00 tarihinde İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 3. kat Komisyon odası Şahkulu Mah. Erkan-ı Harp Sok. No: 2 Metrohan Tünel adresinde gerçekleştirilecek.
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