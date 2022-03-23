Soyer: Ne kadar kucaklaşırsak o kadar güç kazanacağız

Diyarbakır’da düzenlenecek 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı’nın öncesinde İzmir Mardinliler Federasyonu’nun daveti üzerine Mardin’e uğrayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tarihi çarşıda esnafla ve yurttaşlarla bir araya geldi. CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’a İzmir’den getirdiği zeytin fidanını armağan eden Soyer, “Biz ne kadar bütünleşirsek, ne kadar birbirimizi kucaklarsak o kadar güç kazanacağız” dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Diyarbakır'da yarın (24 Mart Perşembe) düzenlenecek 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'nın öncesinde İzmir Mardinliler Federasyonu'nun (İMAF) daveti üzerine Mardin'e gitti. Farklı dinleri, dilleri ve kültürleri bir arada yaşatan Mardin’de, Başkan Tunç Soyer’i Mardin Havalimanı'nda CHP Mardin İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan, ilçe başkanları, İzmir Mardinliler Federasyonu Başkanı Ahmet Tunç ve İMAF yönetim kurulu üyeleri karşıladı. Başkan Soyer’in Mardin’deki ilk durağı CHP İl Başkanlığı oldu.

“OLAĞANÜSTÜ BİR COĞRAFYANIN EVLATLARIYIZ”

Başkan Soyer Mardin’de olmaktan şeref duyduğunu ifade ederek, “13 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Bu görevlerden önce yaptığım iş nedeniyle, dünyayı gezme fırsatım oldu. İzmir’in EXPO adaylığı sürecinde neredeyse bütün dünyayı gezdim. Ama şunu gördüm ki; bu kadim topraklar, bu coğrafya, hakikaten dünyanın en eşsiz noktalarından biri. Biz çok güçlü bir kültürün, çok kadim bir kültürün ve çok olağanüstü bir coğrafyanın evlatlarıyız. Biz bu kadar zengin, bu kadar bereketli, bu kadar görkemli bir coğrafyada, bu kadar güçlü bir kadim kültürün evlatları olarak şu an yaşadığımız hayat seviyesini hak etmiyoruz. Siyaset yapma nedenimiz de bu. Bu memleketin güzel insanları, bu memleketin vicdan sahibi, erdemli insanları, bu kadar kalitesiz hayatı hak etmiyor” dedi.

“ÇOK SESLİLİĞİ GÜÇLENDİRMELİYİZ”

Adaylık sürecinde “Çok renk, çok ses, çok nefes” diyerek yola çıktıklarının altını çizen Başkan Soyer, şunları söyledi: “Çünkü bizi zenginleştiren şey, binlerce yıldır bu kadim kültürü besleyen şey bu çok renklilik, çok seslilik, çok nefes. Bizi biz yapan şey bu. Biz ne zaman bunları budadık, bunları zaafa uğrattık, bunları kesip biçtik, o zaman yoksullaştık. Bizim asıl yapmamız gereken şey bu çok renkliliği, çok sesliliği ve çok nefesi yaşatmak. Onu beslemek, onu güçlendirmek…”

“EMEKTEN YANA BİR İKTİDAR KURACAĞIZ”

Mardin’de ülkenin siyasi durumu da değerlendiren Başkan Tunç Soyer, “Biz ilk defa iktidara çok yakınız. Biz kimiz? Biz bu coğrafyanın, bu kültürün işte o çok renkli, çok sesli, çok nefesli evlatlarıyız. Bizim öylesine güçlü tarihimiz, geleneklerimiz, göreneklerimiz, örf ve adetlerimiz var ki… Biz bu tarihin üzerine olsa olsa dünyanın en güzel siyasetini oturtabiliriz. Dünyanın en güzel siyasetini hayata geçirebiliriz. El ele, kol kola, omuz omuza. Bunu yapacağız. Karanlığın en zifiri olduğu an aslında aydınlığa en yakın olan zamandır. Biz aydınlığa ilk defa yakınız. Haktan, emekten yana bir iktidar kuracağız. İktidarın yolu yerelden geçiyor. Yerelde başarıyı ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Ve buna toz kondurmamak zorundayız” diye konuştu.

“NE KADAR BÜTÜNLEŞİRSEK O KADAR ÇOĞALIRIZ”

Soyer Mardin'in çok köklü bir kültüre sahip olduğuna dikkat çekerek, “Biz burada el ele inanıyorum ki Türkiye’ye bambaşka bir şey söylemiş olacağız. Genel Başkanımızın söylediği çok kıymetli bir şey var: ‘Dostlarımızla birlikte iktidara gidiyoruz.’ Bu çok önemli, çünkü iktidar toplumu ayrıştırdı. Biz ayrıştıkça, birbirimizi ötekileştirdikçe, kutuplaştıkça aslında gücümüzü kaybediyoruz. Ne kadar birleşirsek, ne kadar el ele verirsek o kadar çoğalıyoruz. Zenginleşiyoruz, güçleniyoruz. Bunu istemiyorlar. Birilerini dışarıda bırakarak, ötekileştirerek kendi iktidarlarını sürdürmek istiyorlar. Oysa biz tam tersini yapacağız. Genel başkanlarımızın kurduğu ittifak, aslında farklı renklerin, farklı seslerin ne kadar bir araya gelebileceğini de gösteriyor. Biz ne kadar bütünleşirsek, ne kadar birbirimizi kucaklarsak o kadar güç kazanacağız. Felaketlerle, savaşlarla, ekonomik ve siyasi krizlerle başa çıkma gücü kazanacağız” ifadelerini kullandı.

“HERKESİ BAĞRIMIZA BASACAĞIZ”

Herkese kapılarının açık olduğunu da konuşmasında ifade eden Soyer, “Herkesle helalleşeceğiz, herkesi bağrımıza basacağız ve herkese hizmet götüreceğiz. Bizi birbirimize bağlayan çok güçlü bağlar var. Siyaseti kucaklaşarak, birbirimize omuz vererek, birbirimize destek vererek yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Soyer, İl Başkanı Mehmet Kılınçaslan’a, İzmir’den getirdiği zeytin fidanını hediye etti. Kılınçaslan, “İzmir’den Mardin’e zeytin fidanının getirilmesi bizim için çok anlamlı. Zeytin dalı barış, kardeşlik, köprü demek. Biz de elimizden geldiğince sayın başkanımızın getirdiği bu zeytin dalını çoğaltacağız. Teşekkür ederim” dedi. Başkan Soyer’i ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Kılınçaslan şöyle konuştu: “Sizin gibi ağabeylerimizi burada ağırlamak motivasyonumuzu daha da artırdı. Herkese eşit biçimde yaklaşmanız, herkese eşit hizmet götürmeniz, mesleki tecrübeniz ilham veriyor. Sizi seviyoruz ve arkanızdayız. Mardin’i önemsediğiniz için teşekkür ediyoruz.”

CHP Mardin İl Başkanlığı ziyaretinin ardından tarihi çarşıda esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. Başkan Soyer, 1. Mezopotamya Turizm ve Gastronomi Fuarı'na katılmak üzere yarın (24 Mart) Diyarbakır'a geçecek.