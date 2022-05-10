Soyer’den 2026 mesajı: Zorluk varsa hep birlikte aşacağız

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO’sunun kentin kalkınmasında kaldıraç olacağını söyledi. Soyer, "2026'ya kadar çok ciddi çalışmamız, çok emek vermemiz lazım. Bu bir İzmir meselesi. Zorluk varsa hep birlikte aşacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Mayıs ayı olağan meclis toplantısının ilk birleşimi İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in idaresinde yapıldı. Meclis toplantısında Başkan Tunç Soyer'in yoğun çabaları sonucunda İzmir'in 2026 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı Uluslararası Bahçe Bitkileri EXPO'suna (Botanik EXPO) dair imar planı değişikliği görüşüldü.

Yeşildere bölgesinde kullanım kararlarının yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği önerisi ile bölgenin yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya ilişkin hükümlerin getirilmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği, Meclis’ten oyçokluğuyla geçti. Soyer, Yeşildere'de yapılması planlanan Botanik EXPO’su hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Projenin önemine de değinen Başkan Tunç Soyer, “EXPO için İzmir’de bir mücadele verdik ve İzmir’in EXPO’yu alması, ev sahipliği yapması için çok ter döktük. Bu hayatta en çok kafa yorduğum, İzmir’e en çok getirmek istediğim meselelerden biri EXPO’dur. EXPO’yu yapacak başka yer bulunabilir. Ama bir EXPO’nun bir şehirde yapılmasının en temel sebebi, o EXPO’nun kentin kalkınması için bir kaldıraç olarak kullanılıp kullanılmadığıdır. Çok başarısız EXPO örnekleri gördük dünyada. Dünyanın parası harcanır, ondan sonra EXPO gider, o para da çöp olur. Ama öyle EXPO’lar vardır ki gider ama kentin kalkınması için arkada çok güçlü bir miras bırakır” dedi.

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKMAYA KARAR VERDİK”

EXPO’nun sadece gelecek turist sayısından ibaret olmadığını da ifade eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, asıl meselenin o EXPO’nun yapıldığı alanda kente nasıl bir katma değer katacağı olduğunu belirtti. Soyer, “O kentin dönüşümü için EXPO’yu nasıl araç olarak kullanacaksınız? Mesele budur. Başarılı EXPO böyle yürütülür. Adaylık kampanyası döneminde söyledim.

Yeşildere bu şehrin maalesef en acınası, en kahrolunacak noktasıdır. Çünkü kentin en önemli arterlerinden biridir. Hakikaten en çok ıslah edilmesi, en çok iyileştirilmesi gereken alanların başında geliyor Yeşildere. Biz de elimizi taşın altına sokmaya karar verdik. Daha önce Pınarbaşı’nı düşündük. Orada hukuki engeller vardı, aşılabilirdi ama burada yapacağımız dönüşümün bu kentte yaratacağı ivme, bu kente kazandıracağı artı değer, çok daha fazla” diye konuştu.

2026’da yapılacak Botanik EXPO’suna yönelik sürenin kısıtlı olduğunu söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “2026’ya kadar çok ciddi çalışmamız, çok emek vermemiz lazım. Bu bir İzmir meselesi. Zorluk varsa hep birlikte aşacağız. Destek olacaksınız hep birlikte aşacağız. Bizim burada sizden talebimiz budur. Eğer buranın en çok ıslah edilmesi, iyileştirilmesi gereken alanlardan biri olduğu konusunda hemfikirsek, hep birlikte yapacağız. Bir de bunu EXPO gibi bir marka ile taçlandıracağız. Daha ne istersiniz? Ama burada elbette el birliği yapmak, birlikte çalışmak gerekiyor.

Aşılmayacak bir engel yok. Burada ifade edilen sorunların hepsi aşılır. Ne kadar eleştiriniz, sorunuz varsa, hepsinin cevaplarını alırsınız. Biz bu sürecin sonunda EXPO bittikten sonra Yeşildere'de Kültürpark’tan daha büyük bir yeşil alanı bu şehre kazandırmış olacağız. Bunun bedeli 300-500 milyonlarla ölçülmez. Bizim önümüzde hiç bir engel yok. Aşamayacağımız hiç bir engel yok” dedi.

“YEŞİLDERE PROJESİ İZMİR HALKININ YARARINADIR”

CHP Grup Başkan Vekili Murat Aydın da, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşildere projesi, İzmir halkının yararınadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu projenin altından kalkacağı ekonomik gücü de teknik ve bürokratik gücü de var. Bu projeyi başaracak iradeye sahip İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı da vardır. Ve o belediye başkanının arkasında siyasi irade olarak duracak CHP’nin grubu da vardır” dedi.

CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da Botanik EXPO'sunun İzmir için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

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