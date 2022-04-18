SÖZCÜ duyurmuştu, TOKİ listeleri yeniden değerlendirilecek

SÖZCÜ, Karaman'ın Bölükyazı Köyü’ne TOKİ tarafından yapılan 265 konutun siyasilere ve iş insanlarına gittiğini duyurmuştu. Haberin ardından açıklama yapan AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’la görüşme yaptığını ve yapılacak araştırmalar neticesinde mevcut listenin yeniden değerlendirileceğini açıkladı.

Müslüm EVCİ

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Karaman'ın Merkez ilçesine bağlı Bölükyazı Köyü'ne TOKİ tarafından vatandaşları ev sahibi yapmak için konut projesi başlatıldı. 265 adet ev için 2020 yılının sonlarında ihale yapıldı.

Peşinat tutarı 190 bin lira olan evler için 120 ay vadeli aylık 4 bin 749 lira ödeme takvimi belirlendi. Tek katlı, 93 metrekare olan 2+1 evler için yapılan başvuruların sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

LİSTEDEKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TOKİ'nin resmi internet sitesinde de yer alan listede konutların hak sahiplerinin isimleri yer aldı. SÖZCÜ, hak sahiplerinin arasında Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, MHP Karaman İl Başkan Yardımcıları, AKP'li eski siyasetçiler ve kentin tanınmış iş insanlarının isimlerinin yer aldığını ortaya çıkarmıştı.

AKP'Lİ BAŞKAN BAKANLA GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile konuyla ilgili yaptığı görüşmelerin detaylarını yaptığı yazılı açıklamayla paylaştı.

“MEVCUT LİSTE YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK”

Yapılan araştırmalar sonucunda mevcut listenin yeniden değerlendirileceğini ifade eden AKP'li Başkan Abidin Çağlayan şu ifadelere yer verdi:

“Bölükyazı Tarım Köy Projesi” olarak bilinen, TOKİ tarafından yapımı devam eden projenin halkımız tarafından gerçek hak sahiplerine verilmediği konusunda tarafımıza gelen şikayetler ve tepkiler üzerine konunun takipçisi olacağımızı Değerli Karamanlı hemşerilerimize söz vermiştik.

Bu bağlamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve TOKİ İdare Başkanımız Sayın Ömer Bulut ile de görüşmeler gerçekleştirdik. Sürecin bu kısmında vatandaşlarımıza kısa bir bilgilendirme yaparak konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi AK Parti İl Başkanlığı olarak açık yüreklilikle ifade etmek isteriz.

TOKİ projelerine başvuru şartları net bir şekilde açıklanmıştır, bellidir. www.toki.gov.tr internet sitesinden bu şartlara kolayca ulaşılabilir. Söz konusu bu şartlar bölgelere, illere, ilçelere, köylere ya da muhtarlara göre değişiklik göstermez, gösteremez.

Bölükyazı TOKİ konutları için de başvuru şartlarını taşımayan vatandaşlarımızın bu projeden ev sahibi olmaları imkansızdır. Bu şartlar hususunda yapılacak araştırmalar neticesinde mevcut liste yeniden değerlendirilecektir.

Sosyal medyada dillendirildiğinin aksine Bölükyazı TOKİ konutlarının “Halk Köyü” olması, bu konutlarda hak sahiplerinin oturmalarının sağlanması ve devletimizin zarara uğratılmaması için üzerimize düşeni yapmaya ve süreci siz değerli Karamanlı hemşerilerimizle paylaşmaya devam edeceğiz”

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