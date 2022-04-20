SÖZCÜ yazdı, 163 başvuru iptal edildi

Karaman'ın Bölükyazı Köyü’ne TOKİ tarafından yapılan 265 konutun siyasilere ve iş insanlarına gittiğini SÖZCÜ ortaya çıkmıştı. Haberin ardından 252 kişilik listede 89 kişinin projeye başvuru yapabilmek için gereken şartları taşıdığı ve hak sahibi olduğu, 163 kişinin ise bu şartları taşımadığı için başvurularınım iptal edildiği öğrenildi.

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Karaman'ın Merkez ilçesine bağlı Bölükyazı Köyü'ne TOKİ tarafından vatandaşları ev sahibi yapmak için konut projesi başlatıldı. 265 adet ev için 2020 yılının sonlarında ihale yapıldı.

Peşinat tutarı 190 bin lira olan evler için 120 ay vadeli aylık 4 bin 749 lira ödeme takvimi belirlendi. Tek katlı, 93 metrekare olan 2+1 evler için yapılan başvuruların sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.

LİSTEDEKİ İSİMLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

TOKİ'nin resmi internet sitesinde de yer alan listede konutların hak sahiplerinin isimleri yer aldı. SÖZCÜ, hak sahiplerinin arasında Karaman Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, İYİ Parti İl Başkanı İsmet İlmi Hatipoğlu, MHP Karaman İl Başkan Yardımcıları, AKP'li eski siyasetçiler ve kentin tanınmış iş insanlarının isimlerinin yer aldığını ortaya çıkarmıştı.

AKP'Lİ BAŞKAN BAKANLA GÖRÜŞTÜĞÜNÜ AÇIKLAMIŞTI

Yaşanan gelişmelerin ardından AKP Karaman İl Başkanı Abidin Çağlayan, Çevre, Şehircilik ve İklimlendirme Bakanı Murat Kurum ve Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ile konuyla ilgili yaptığı görüşmelerin detaylarını paylaşmış ve listelerin yeniden değerlendirileceğini açıklamıştı.

163 EVİN BAŞVURUSU İPTAL EDİLDİ

Listelerin değerlendirilmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı. AKP'li Abidin Çağlayan, 252 kişilik listede 89 kişinin projeye başvuru yapabilmek için gereken şartları taşıdığı ve hak sahibi olduğunu, 163 kişinin ise bu şartları taşımadığı için başvurularınım iptal edildiğini söyledi.

163 YER İÇİN YENİDEN BAŞVURU ALINACAK

163 kişilik yer için TOKİ tarafından yeniden başvuru ve değerlendirme süreci gerçekleştirilecektir ileceğini ifade eden Çağlayan şunları söyledi:

“AK Parti il teşkilatı olarak kamu vicdanını rahatsız eden, devletimizi doğrudan ya da dolaylı olarak zarara uğratan her türlü faaliyete karşı mümkün olan en kısa sürede en doğru araştırmaları yaparak ve hukuki yolları izleyerek vatandaşlarımızın haklarını her daim koruma amacı taşımaktayız.

Bu doğrultuda vatandaşlarımıza Bölükyazı TOKİ projesi hakkında elde ettiğimiz sonucu paylaşmak isteriz. Takip edildiği üzere konu hakkında TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ve TOKİ İdare Başkanımız Sayın Ömer Bulut ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hak sahibi olmayanların bu proje kapsamına dahil edilemeyeceği ve yayınlanan listenin yeniden değerlendirileceğini belirtmiştik.

Bir kere daha ifade etmek gerekirse TOKİ projelerine başvuru, hak sahibi olma vb bütün konular ve sürecin işleyişi çok açık bir şekilde belirlenmiştir ve bu konular herkese açık bir şekilde TOKİ internet sitesinde yer almaktadır.

Bu bağlamda 252 kişilik ilk yayınlanan listede 89 kişinin projeye başvuru yapabilmek için gereken şartları taşıdığı ve hak sahibi olduğu, 163 kişinin ise bu şartları taşımadığı tespit edilmiştir.

Başvuru şartlarını taşımayan 163 kişinin projeyle ilgili işlemleri iptal edilmiştir. Bu iptalden kaynaklı boşalan 163 kişilik yer için TOKİ tarafından yeniden başvuru ve değerlendirme süreci gerçekleştirilecektir.”

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