SÖZCÜ’ye bir ödül daha

Birçok odanın içinde yer aldığı Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB), toplumun her alanında yaşanan sıkıntıları ve kentin sorunlarını gündeme getiren SÖZCÜ Manisa muhabiri İlker Kılıçaslan’a ‘Medya Başarı’ ödülü verdi.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa Akademik Odalar Birliği (MAOB) geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını sebebiyle ertelediği ‘2021 Yılı Devir-Teslim ve 2. Geleneksel MAOB Ödülleri' törenini düzenlediği yemek ile gerçekleştirdi.

Törende MAOB'ın önümüzdeki süreçteki dönem sözlüğüne İnşaat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı Dilek Yetkinol getirildi.

MAOB'un dönem sözcülüğüne getirilen Yetkinol yaptığı kısa konuşmada, esas amaçlarının bünyelerindeki meslek guruplarını daha iyi yerlere getirmek olduğunu, ancak çeşitli alanlarda yaşan sorunlar sebebiyle yerine getiremediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Akademik odalar olarak kuruluş amacımız mesleklerimizi birlikler ve beraberlik içerisinde daha iyi yerlere getirmek. Ancak son dönemlerde uğraşmak zorunda kaldığımız çok farklı işler var. Bir bakıyorsunuz sanki kesilmek istenen zeytin ağaçlarımızla, bir tarafından verimli tarım arazilerimizi katleden jeotermallerle, bir taraftan sağlık çalışanlarımızın haklarını korumak ve yaşadıkları şiddetin önlenmesi konusunda çeşitli mücadeleler veriyoruz. Toplumumun her alanında yaşanan sıkıntıların peşinden koşuyoruz. Artık amaçlarımız buna döndü. Ama inşallah bunlarla uğraşmayız da mesleklerimizi en iyi yere getirmek için gayret gösteririz.”

SÖZCÜ'YE ÖDÜL

Düzenlenen etkinlikte gerçekleştirilen konuşmaların ardından geçtiğimiz yıl Covid-19 salgını sebebiyle verilemeyen başarı ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Törende MAOB adına Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran, SÖZCÜ Manisa muhabiri İlker Kılıçaslan'a ‘2021 Medya Başarı' ödülünü takdim etti.

Manisa Tabip Odası Başkanı Şahut Duran törende yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

*Zor günler yaşadığımız bu günlerde özellikle özgür ve tarafsız basının önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmaktadır. Böyle bir süreçte tarafsızlığını koruyan, gerçekleri yazan, halkın ve toplumun tüm kesimlerinin sesini duyuran medya kuruluşlarına çok ihtiyacımız var.

*Türkiye'nin içinden geçtiği bu zor dönemde her daim tarafsızlığını koruyan, halkın sesi olan ve özellikle kentimizin sıkıntılarını ulusal gündeme taşıyan başta SÖZCÜ grubuna ve SÖZCÜ Manisa Muhabiri İlker Kılıçaslan, Manisa Akademik Odalar Birliği'nin 2021 yılı Medya Başarı ödülüne uygun görülmüştür. SÖZCÜ ailesine ve gazeteci İlker Kılıçaslan'a başarılarının devamını diliyorum.