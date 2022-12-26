Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu

Bugün, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristler tarafından askeri üs bölgesine düzenlenen saldırıda Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit oldu.

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Irak’ın kuzeyindeki Zap Vadisi ile Hakkari Çukurca’nın karşısında yer alan Avaşin-Basyan bölgelerinde 17 Nisan’da başlatılan hava destekli Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 26 Aralık 2022 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir üs bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da paylaştığı taziye mesajında, “Kahraman silah arkadaşımız 26 Aralık 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP’TE ŞEHİT ACISI

Hüseyin Korkmaz’ın şehit olduğu haberini Yavuzeli ilçesi Örenli Mahallesi’nde yaşayan ailesine askeri yetkililer verdi.

Şehidin babası Ali Korkmaz ile annesi Fadile Korkmaz, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evi ve sokağına Türk bayrakları asıldı.

Acı haberin ardından yakınları ve komşuları taziye için şehit evine gelmeye başladı.

Şehit Korkmaz’ın cenazesi Gaziantep’te düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.