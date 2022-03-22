Bakanlık sözlü sınavla 465 kişi alacak

AKP iktidarı tüm eleştirilere rağmen sözlü sınavla personel seçmeye devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınavla 465 sözleşmeli kütüphaneci almak üzere duyuru yayınladı

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 465 sözleşmeli personel alacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, “Kütüphaneci pozisyonuna sözlü sınav ile 465 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır” denildi.

Adaylar 28 Mart ile 11 Nisan arasında Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)

üzerinden başvuru yapabilecek.

SÖZLÜ SINAVDA ÖZNEL DEĞERLENDİRMELER



Sözlü olarak yapılacak olan sınava girmeye hak kazanan adayların notları şöyle belirlenecek;

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

Adayların sözlü sınavda aldıkları puanı giriş sınavı başarı notunu olarak değerlendirilecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekiyor.

Sözlü sınavı başarı notu eşit olan adaylardan pozisyon unvanı itibariyle belirlenen KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacak.

Sözlü sınavında yetmiş ve üzeri puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmeyecek.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar:

Adana (5), Adıyaman (4), Afyonkarahisar

(6), Ağrı (5), Aksaray (2), Amasya (2), Ankara (23), Antalya (3), Ardahan (2), Artvin (3), Aydın

(6), Balıkesir (6), Bartın (2), Batman (3), Bayburt (1), Bilecik (4), Bingöl (4), Bitlis (2), Bolu (2),

Burdur (5), Bursa (5), Çanakkale (3), Çankırı (8), Çorum (6), Denizli (8), Diyarbakır (8), Düzce

(4), Edirne (5), Elazığ (5), Erzincan (5), Erzurum(9), Eskişehir (5), Gaziantep (3), Giresun (7),

Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (6), Iğdır (1), Isparta (6), İstanbul (76), İzmir (7),

Kahramanmaraş (5), Karabük (3), Karaman (2), Kars (3), Kastamonu (9), Kayseri (8), Kırıkkale

(5), Kırklareli (3), Kırşehir(2), Kilis (1), Kocaeli (4), Konya (10), Kütahya (8), Malatya (8),

Manisa (7), Mardin (3), Mersin (3), Muğla (4), Muş (3), Nevşehir (4), Niğde (3), Ordu (9),

Osmaniye (2), Rize (6), Sakarya (6), Samsun (6), Siirt (4), Sinop (3), Sivas (10), Şanlıurfa (5),

Şırnak (3), Tekirdağ (4), Tokat (5), Trabzon (10), Tunceli (2), Uşak (2), Van (8), Yalova (1),

Yozgat (8), Zonguldak (2).

İlginizi Çekebilir Yüksek Seçim Kurulu sözlü sınavla personel alacak