Sporda mezhebe göre fişleme iddiası

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisans çıkartılacak gençlerden din, mezhep ve diğer inançlarını belirtmeleri ve düzenlenen evrakların arşivlenmesine rıza gösterdiklerini kabule zorlandıklarını ileri sürdü.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Türkiye Futbol Federasyonu ile ilgili dikkat çekici bir iddiada bulundu.

Sümer, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından lisans çıkartılacak gençlerden din, mezhep ve diğer inançlarını belirtmeleri ve düzenlenen evrakların arşivlenmesine rıza gösterdiklerini kabule zorlandıklarını ileri sürdü.

Sümer, “Türkiye Futbol Federasyonu'nun amatör gruplarda yeni lisans çıkartacak çocuklar için istediği belgelerden bir tanesi ne yazık ki içler acısı. Belgede futbolcu olma hayali taşıyan çocuklardan daha önce olmadığı halde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin rıza metni adı altında, çocukların din mezhep ve diğer inanç bilgilerinin arşivlenmesinin önü açılıyor. Bu düpedüz fişlemenin yolunu açmaktır. Çocukların kimlik bilgisindeki dini ve mezhepsel bilgisinin Futbol Federasyonu ya da Bakanlık tarafından arşivlenmesinin mantığı nedir?” diye konuştu.

FUTBOL FEDERASYONU LİSANS İÇİN DİN VE MEZHEP BİLGİSİ İSTİYOR

CHP'li Sümer, “Futbol Federasyonu futbolcu rıza metni adı altında bir belge imzalatarak genç sporculardan bazı bilgilerini talep ediyor. Bunda lisans türü, kulübünün adı, menajeri, maç bilgileri gibi sporun içinde olan durumlar söz konusu. Bir de kimlik bilgisi üzerinden dini, mezhebi ve diğer inançlarının ne olduğunun arşivlenebilmesi için rıza göstermesi istenen başka bir belge ortaya çıkıyor. Bu sporcu olmayı, futbolcu olmayı hayal eden gencecik çocukları ve ailelerini fişlemekten başka bir şey değildir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir” ifadelerini kullandı.

İNANCA GÖRE AYRIM AKP İLE BAŞLADI

Sümer, “Anadolu topraklar binlerce yıldır, kavimlere, topluluklara, medeniyetlere insanlara yuva olmuştur. Özellikle tarihimizde ve bugünümüzde misafirperverliğimiz, komşuluğumuz dillere destan olmuşken bu durum AKP İktidarı ile değişti. Saray düzeni kurmak isteyenler kendinden olmayan, kendi gibi düşünmeyen herkesi ötekileştirmenin yolunu aradı. İnanca, gelire, paraya, sadakate göre sistem kurmaya çalışanlar binlerce yıllık geleneği ve hoşgörü kültürünü bozduklarını fark etmediler” dedi.

Sümer, konuyu bir önerge ile Meclis gündemine de taşıdı.

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