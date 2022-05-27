Stajyer avukata taciz davasında 5 yıl hapis istendi

Ataşehir’de yanında stajyer avukat olarak çalışan Arzu Sena T.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 10 yıla kadar hapsi istenen Avukat S.K.'nın yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada, eylemin sarkıntılık düzeyinde kaldığı belirtilerek, sanığın 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Ataşehir'de, 2020 yılında yanında stajyer avukat olarak çalışan Arzu Sena T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla “cinsel saldırı” suçundan 10 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istenen Avukat S.K.‘nın yargılandığı davaya devam edildi.

Anadolu 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nce konferans salonunda yapılan duruşmaya tutuksuz sanık S.K., müşteki Arzu Sena T., ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen müşteki avukatları şikayetlerinin devam ettiğini söyledi.

Sanık avukatı söz alarak, “Bu dava köpürtüldü. Dava mecrasından çıkarılmıştır. Dava Twitter davası haline getirilmiştir. Burada eylem işlenmiş mi işlenmemiş mi konumuz bu. Dava başka yere çekiliyor” dedi.

SAVCI 5 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanık S.K.'nın hukuk bürosunda Arzu Sena T.’nin stajyer olarak gönüllü şekilde çalıştığı belirtildi. Mütalaada, sanığın bürodaki güvenlik kamerasının bozulduğunun iddia edilmesi ve aynı gün güvenlik kamerası görüntülerinin ortadan kaldırıldığı belirtilerek, sanığın beyanlarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu aktarıldı.

Mütalaada “sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı” suçunu işlediği belirtilerek, sanığın 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

OLAYIN ‘CİNSEL SALDIRI' OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Müşteki avukatları olayın cinsel saldırı mahiyetinde olduğunu belirterek, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre istedi.

Sanık S.K. ise söz alarak, mütalaayı kabul etmediğini söyledi. Sanık avukatları da mütalaaya karşı beyanda bulunmak üzere süre verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı beyanda bulunmak için taraf avukatlarına süre verilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Ekim 2020 tarihinde Avukat S.K.'nin yanında stajyer olarak çalışan Avukat Arzu Sena T.’ye Ataşehir'deki ofisinde cinsel saldırıda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, sanık S.K.'nin “cinsel saldırı” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

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