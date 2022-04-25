Suç örgütü lideri Adnan Oktar Edirne’den Erzurum’a sevk edildi

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nden güvenlik gerekçesi ile alınarak havayoluyla ile Erzurum'a nakledildi. Adnan Oktar "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı" ve "cinsel saldırı" dahil birçok suç iddiasıyla 2018’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Orhan BOZKURT

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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince “silahlı suç örgütü kurma ve yönetme”, “cinsel suçlar”, “FETÖ’ye yardım”, “siyasal veya askeri casusluk” gibi birçok suçtan yargılanan Adnan Oktar, 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilmişti. Temmuz 2018'de tutuklandıktan sonra İstanbul Silivri Cezaevine konulan Oktar, burada bir süre kaldıktan sonra Edirne Cezaevine nakledilmişti.

‘ASLANLAR’DEDİĞİ ERKEK MÜRİTLERİ İLE TOPLANTILAR YAPIYORMUŞ

2021 yılının Mayıs ayında Edirne Cezaevi'nde beraber kaldığı ‘Aslanlar’ diye bilinen erkek müritleriyle sohbet toplantıları yaptığı söylenen Adnan Oktar’ın, Batman'a nakledildiği iddiaları medyada yer almıştı. Adalet Bakanlığı’nın, Adnan Oktar’ın Batman'da T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne tek başına nakledilmesini kararlaştırdığı iddia edilmiş ancak Bakanlık, haberi yalanlamıştı.

Adnan Oktar’ın “Kediciklerim” dediği kadınları cezaevinden yönetmeye devam ettiği, görüş günlerinde ziyaretine gelen elemanlarına verdiği talimatlarla da örgütünü ayakta tutmaya çalıştığı öne sürüldü.

NAKİL GENİŞ GÜVENLİK VE GİZLİLİK İÇERİSİNDE GERÇEKLEŞTİRLDİ

Adnan Oktar, Adalet Bakanlığı’nın kararı ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Hafta sonu Havayolu ile Erzurum’a getirilen Oktar'ın sevki geniş güvenlik önlemleri ve gizlilik içinde gerçekleştirildi. Taraftarları ise sosyal medyada Adnan Oktar’a suikast düzenleneceği iddiasını gündeme getirerek Erzurum'a sevk edilişini eleştirdiler.

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